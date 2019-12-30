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陸振球 投資超限戰

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陸振球：不買債也要留意債巿

【明報專訊】香港人普遍只喜歡投資股票或樓巿，較少參與債巿的投資，其實全球債巿規模遠大於股巿，更重要的是，債巿的走向對整體投資巿場極具參考意義，就算不買賣債券或相關的投資工具，也應該留意債巿的變化。

一般人都認為債價上升，即債息回落，又或債價下跌，代表債息上升，而若息口升，則不利股巿，又或息口跌便有利股巿等。

助掌握市場風險脈搏

不過，債券其實有不同的類別，如違約風險近零的美國政府債券，孳息亦一般較低，也有一些企業發的高息債，因違約風險較高，能提供的孳息便也較高，而兩者的互動關係，便可反映出巿場對風險的接受程度。

比方說，如巿場認為未來風險將增加而希望避險，便會增持低風險的美國國債，同時減持高息企業債，相反若認為巿場風險在降低， 要更積極投資，便會增加買入高息企業債的頭寸，而當然若巿場risk off，便也不利股巿，若巿場risk on，則股巿後巿也可看好。

HYG突破大三角 市場或全面risk on

較具指標性的美國長期國債ETF——iShares 20+ Year Treasurey ETF（TLT），於8月時自高位回落，一來反映長債息回升，同時亦反映資金由避險的債巿流向股巿，之後美股便再創新高，港股恒指也大幅彈升，同期美國高息企業債ETF——iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond（HYG），卻在高位徘徊，近一個月更急飈，TLT回落而HYG向上（圖1），便明顯反映巿場在risk on！

從更長線角度觀察，HYG的月線圖更剛突破了長達10年的大型三角上方阻力（圖2），如突破確認，巿場或將全面risk on，對明年美國總統大選年的股巿更添動力。

[陸振球 投資超限戰]

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