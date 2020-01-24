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嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力

【明報專訊】美股為今年環球表現最好的市場之一，隨牛市已持續逾10年，明年在總統大選和中美貿易戰，以至經濟衰退風險的陰霾下，能否再延續存有疑問。嘉信理財副總裁兼理財顧問林長傑接受本報專訪時表示，相信明年美股會持續波動，並料難再上演強勁升幅，看法較為中性，建議客戶多元化組合，穩定的大型股相對看俏，板塊上則偏好健康護理股。他認為如客戶對美股不太熟悉，亦可考慮透過ETF進行投資，在市况波動下能增加防守力。

明報記者 王俊騏

林長傑相信明年美股走勢仍要看貿易戰的發展，如持續向好發展料市况亦不會太差，聯儲局議息聲明中暗示明年不會再減息，也利好股市。他指貿戰問題不會太快可以解決，一旦談判再度破裂，對市場影響亦會較大，特別是企業投資以至投資者情緒，如全球採購經理人指數（PMI）連跌多月後近期因貿戰消息轉好再向上，很多企業投資停滯，都與貿戰息息相關。

經濟衰退與否 視乎貿戰發展

市場對明年經濟衰退憂慮升溫，林也認為衰退必然出現，始終為經濟周期必經階段，但重點視乎這是為一個正常還是特殊的衰退，如美國一般衰退時股市會調整15%至20%。他指明年衰退與否，仍是視乎貿戰發展，會決定衰退來臨時間，指會留意全球PMI、消費及信心指數，決定會否迎來重大衰退。

明年市場風險都離不開貿戰，他指現時大公司手持現金多，意味不願投資，再加上製造業都受貿戰影響，為市場主要風險。從投資總監信心指數，都反映管理層擔心明年經濟衰退，同時與貿戰有關。

企業基本面比大選影響更大

至於明年美國大選，他料對股市有一定影響，但非最主要，指歷史顯示在過去50年，一般大選前一年標指都有約16%左右升幅。相比起大選，他稱企業盈利基本面的影響更大。他指第三季美股企業盈利漸復蘇，78%標指企業都可達到盈利預測，故股市仍可穩定向上，亦料明年企業盈利不會太差。

不過，林長傑料明年美股未必再有強勁升幅，指牛市逾10年，但指今次持續時間雖長，升浪卻非最高，最高為科網泡沫爆破前的一段，當時標指升了近4倍，目前只是約3倍多。他又認為目前美股市盈率未至最高，約17倍，略高於歷史平均的約15倍，但與科網泡沫前約24倍則仍有距離，又認為市盈率非唯一衡量指量，而且最重要是用同類型股票比較估值。

美股料難延續強勁升幅

林建議投資者，投資美股時應該多元化組合，不同板塊都持有，但相對會較看好大型股，指近年標指的走勢明顯跑贏羅素2000中小型股指數，指後者近期才見些微增長。而且大型股較穩定，業務全球化，受經濟衰退的影響會較小，如貿戰形勢好轉，盈利表現亦同樣會較佳。

在美股的眾多板塊中，他較看好健康護理股，皆因本身較具防守力，特別在人口老化問題下，不論經濟好壞都會用上。而且大型健康護理公司現金流強勁，可望增加派息，今年升幅也尚未跟上增長股，意味有更多潛在升幅。他又指過去在總統大選時，候選人都曾發聲批評藥物太貴，今次也使板塊表現較落後，但指有關問題於近2至3年都有一定討論，相信有關因素已反映。

大型健康護理公司現金流強

一般散戶對美股未必太熟悉，他建議可以透過ETF投資，而且本身美股ETF選擇較多，並認為標指在分散投資上的效果較佳。他透露旗下客戶，在市場升勢較強時，會偏向投資個股，但如增加防守力，都傾向選擇ETF作多元化和風險管理投資。他又指由於今年港股表現較差，客戶對美股的查詢明顯增加，新投入美股的客戶數量增加，而且不少都已直接採取行動落盤。

景順首席經濟學家祈連活(John Greenwood)發表評論，指2019年上半年美國實質經濟增長略高於2.5%，稍優於普遍預測的1.9%；與此同時，勞工市場繼續創造新職位，失業率維持於3.7%的偏低水平。然而，即使消費支出的升勢強勁，企業固定資本投資和出口卻下跌。紐約聯邦儲備銀行的調查顯示，工資增長逐步加快，加上就業率上升，而且消費者財務狀况持續轉佳，為家庭收入帶來支撐。上述情况的主要動力來自樓價上升、股票價格上升及債務收入比率下降。

消費信貸強勁是一項重要原因，是市場對當前商業周期擴張可最少再延續幾年充滿信心的重要原因。目前情况與2008至2009年金融海嘯爆發前的家庭負債狀况截然不同。普遍而言，消費者取代企業為經濟提供動力，這情況常見於商業周期的後半段。

家庭負債與金融海嘯前有別

美國企業在這個周期的獲利能力高峰似乎已經過去。雖然利潤仍然上升，但獲利率卻下跌，而且美元強勢導致海外利潤受壓。同樣地，商業投資的領先指標，也就是核心資本貨物出貨量似乎停滯不前，而新增出口訂單（根據採購經理指數）持續下跌。樓市繼續上揚，主要受惠於房貸利率下降。樓市亦是多個行業的領先指標，因此有利於就業及多種原物料的採購，包括木材、銅材以至鋼材。美國研究組織Conference Board的商業信心指標維持於或接近於當前周期高點。上述指標均反映企業狀况並不差，但無疑仍受到全球製造業下滑所拖累，預期美國將延續當前的商業周期擴張，而不會導致經濟過熱或通脹。

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