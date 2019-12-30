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李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差

【明報專訊】年底當然要回顧，今年的確稱得上是多事之秋，但資產市場自有它的邏輯。環球經濟放緩，中美貿易戰升級，其他國家也有貿易紛爭，加上中國似乎被眾國圍堵，更不用說脫歐和特朗普被彈劾這些「瑣碎事情」。香港則步入經濟衰退，反修例風波規模之大，也是無人可預見。

但讀者不妨看看，今年的投資回報如何？若是輸錢收場，真的要檢討一下，或撤換你的投資顧問和基金經理。壞消息之下，今年債券升，樓升，A股升，美股升，港股也升，買金買bitcoin也升。今年強積金有99%基金錄得正回報，輸家就只有部分貨幣基金。篤信什麼「亂世現金為王」的，不妨想想自己已跑輸別人兩三成。

當然，不能有口話人，無口話自己，並非所有作者均願意將「成績」公告天下。往往是中了便大大聲，錯了便扮看不到，此乃人之常情，小弟只求盡量坦率。

年中料25000水平難跌穿

看大市方面，小弟敢說表現不錯。今年第一篇文章，題為〈美元拆倉 看好今年港股〉。結果美元沒有大拆倉，但港股在眾多壞消息下依然做好。另外，年中港股跌至低位時，小弟也指出25000是極吸引的水平，很難跌穿，因看估值（市帳率）已接近金融海嘯低位，這也是得意之作。小弟也指出，負利率債券不能持續，債市泡沫將爆，會惠及股市，結果也和預測相差不遠。

個股方面，小弟則不敢認叻。在此欄提到的，定是想清想楚才下筆，理應負責，和臨時訪問倉卒講幾句不同。另外小弟一般不談目標價和止賺止蝕位，但相信讀者也明白，推介是以中長期為主。

股份升多跌少 相對回報才有意義

初步一看，小弟的推介，大部份均錄得正回報，但這不值得沾沾自喜，反正今年亂揀股票，可能也是升多跌少。所以要比，就和指數比一比相對回報。一比之下，欄中提到的股票，1星期/1個月/3個月/推介至今，取得負0.4%/正5.1%/正1.9%/負2.6%的相對回報。是不過不失還是令人失望，由讀者判斷。

撫心自問，小弟的推介，從不是叫讀者短炒一星期。把一星期的回報也計入，只是讓大家參考。日後仍會相信小弟推介的，似乎把持股時間放在1個月至3個月較好，這兩個持股時期下，小弟的推介平均都跑贏大市。

1個月至3個月股份推介表現較好

至於若將推介持有至今，回報也是跑輸大市，因為完全沒有計入止賺或止蝕，相信這和真實操作並不一樣。例如Beyond Meat，小弟推介後曾經升3倍，打後慢慢回落，相信多數投資者均會獲利。又或者是莎莎（0178），隨着反修例風波愈演愈烈，內地遊客數字也大受影響，相信真實操作上，投資者會先斬纜。

說到Beyond Meat，是小弟今年的得意之作。雖然現在股價已回落至低於推介時水平，但股價曾升3倍，有充分時間獲利。

說實話，此一推介是outlier，也拉高了平均回報。不過反過來說，莎莎也是負面的outlier。所以小弟將全數表現列出，以示公正。

水泥內房航空股 整體表現仍不錯

本年推介中，不少均和人民幣相關，包括水泥股，內房股及航空股，整體表現不錯。完稿時看到人民幣回升，相信這會是2020年的主調。雖然中美沒有明言，但相信中國若想講和，則不可能再讓人民幣大跌。

本地股份方面，小弟曾在年初推介莎莎及大家樂（0341）。後來股價當然跌個四腳朝天，但未能預測到反修例風波，相信是非戰之罪。

最壞不是睇錯市 是不投資

值得再多談的，倒是筆者另一重點推介板塊：公用股及高息股。明顯地此板塊近期跑輸，相信和投資者風險胃納轉強有關。

回想上半年，市場擔心中美貿易戰，資金全數湧入防守股，估值升至相當昂貴水平。現在這些股份估值已回歸合理，觀乎環球息口仍然是低迷，已持有防守股的投資者應不用太擔心（但若果組合內全數均是防守股就不太好）。

下一篇文章會在2020和大家見面，到時再分享展望。但簡單的結論是：跑贏大市極不容易，倒不如買指數；而最壞的不是睇錯市，而是不投資。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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