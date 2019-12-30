黃德几：海信家電料受惠行業增長

宜候8元吸 7.3元止蝕

2019年第三季度，集團營業收入80.59億元（人民幣．下同），按年下跌4.5%，純利升9.6%至3.89億元。今年首三季度，營業收入按年下跌6.2%至270億元，純利升17.6%至13.49億元。雪櫃和冷氣機業務為兩大主要收入來源，今年上半年收入佔比分別為44.2%和51.4%，合共佔比為95.6%。集團積極優化產品組合，例如海信日立全直流變頻多聯機SET-FREE A系列，保持產品領先，並且完善從渠道到終端的高端產品銷售能力，有助提升盈利能力。

隨着中央促進消費，推動經濟增長，其中支持綠色智能產品以舊換新，有望拉動家電需求。另外，內地上一輪家電下鄉在2007年實施，政策高峰至今已超過10年，置換需求有望逐步顯現。走勢上，11月19日跌至7.13元（港元．下同）止跌回升，10天線走高於各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟現價高於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低8元吸納，反彈阻力9.2元，不跌穿7.3元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]