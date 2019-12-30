沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳

對於今次政府宣布香港在大灣區置業政策開放，筆者認為最受港人追捧的，將會是此前一直實施嚴厲限購政策的城市，而中山自2017年3月開始實施住宅限購令，儘管今年5月限購政策曾經放鬆，但仍規定港澳人士必須提供半年以上的交稅或社會保險證明，經審核後才能在當地購買一個住宅單位，這些繁瑣的規限確實令有意在中山買住宅的香港人卻步，於是退而求其次購買中山的公寓。所以，當限制條件一放鬆，筆者預期將吸引愈來愈多的港人到中山購買真正的住宅，而中山勢將成大灣區中樓市交投最熾熱的城市，與珠海形成競爭局面。

中山拍賣地價升 樓盤勢加價

目前，中山的住宅盤源選擇較多，價錢亦較珠海便宜；再者，由於中山此前限購，發展商囤積了不少盤源，為求盡快出貨以減輕資金壓力，他們也不敢貿然抬高價錢出售，多以舊價去存貨。所以我認為，只要大家趁早在中山物色住宅盤，絕對有機會找到一些價錢平而又優質的項目。

還有的是，最近一兩年中山所拍賣的地價已升了不少，可以預見，當發展商之前所囤積的盤源已銷售到一定水平後，資金開始回籠，不再擔心貨源積壓時，筆者相信他們百分百會加價，所以當你買樓後，就會親眼目睹每隔一兩個月樓價逐步攀升。

以往港人投資中山，多偏向投資中山較南位置的坦洲鎮，主要因為鄰近珠海香洲區，甚至被稱為珠海的「後花園」，在這因素下，該區樓價亦受帶動而上升了不少。但原來，同時與珠海靠近的還有神灣鎮，卻是目前全中山樓價最低的地方！

與珠海斗門隔江相望 車程僅20分鐘

從地圖上看，神灣鎮西面與珠海斗門區隔江相望，由神灣鎮前往珠海斗門、金灣，也只是15至20分鐘的車程，隨着珠海西區的崛起，神灣鎮絕對可以看高一線，樓市前景也將如坦洲鎮一樣，在珠海西區崛起的因素帶動下而逐步升溫。

筆者一直傾向選擇一些樓價低且前景佳的城市來投資，期望未來的發展會帶動升值回報，而神灣鎮的樓價目前正處於價格窪地的位置，如果不連裝修，樓價每平方米僅7000至8000元人民幣，如帶精裝的則約每1.1萬至1.2萬元人民幣；而筆者亦在考察時發現到，神灣鎮那邊已有不少大型發展商買地起樓，有些項目質素更是不錯的。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]