謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向

一直欠缺清晰政策目標

青年宿舍概念早於2011年《施政報告》提出，由民政事務局負責，政府一直視之為一項青年政策多於房屋政策，用意為解決青年短暫住屋需求、為青年作生涯規劃，但計劃預期涉及的供應數量、成效，推展時間表及完結期等，一直欠缺清晰的目標。

連同最新公布的灣仔救世軍街項目，至今已敲定的青年宿舍項目有7個，共涉及約3300個宿位，由政府全數資助興建，由非政府機構以自負盈虧的模式營運。除剛開始接受申請、提供80個宿位的大埔項目，其餘6個項目至少要兩年後才陸續落成，部分如上環及佐敦項目仍在設計階段，未有預計落成時間，對於解決迫切的青年住屋難題，遠水難救近火。

政府曾解釋，要視乎最終有多少非政府機構參與計劃，將其閒置用地改建作青年宿舍，故未有為計劃供應的宿位數量定下目標。參考立法會文件，截至2018年3月底的公屋輪候隊伍中，30歲以下單身青年約有5.8萬，既然市場有一定需求，當局是否仍然只依賴非政府機構的參與？若然由私人負責興建是否可行呢？在未來的土地共享計劃內，又是否可以考慮加入青年宿舍呢？

租金不宜以市值釐定

此外，租金釐定方面，現時青年宿舍是按鄰近地區面積相若單位的市值租金六折計算，參考是次大埔項目每月租金由4248至8711元，相比單身人士公屋申請入息限額11830元，宿舍租金水平已佔收入一半或以上。既然是協助年輕人儲蓄，租金水平是否應與出租對象的收入及負擔能力掛鈎？5年的租住期又是否恰當？

薪酬加幅遠追不上私樓價格的升幅，青年住屋問題短期難以解決，政府應重新思考青年宿舍的定位、政策目標及未來發展方向，例如計劃是否應改由運輸及房屋局負責，讓長遠房屋策略能一併照顧青年的住屋需要，以及定下長遠供應數量、租金機制，有效地讓青年人銜接現有置業階梯。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]