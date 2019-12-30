楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱

有飲食業的前輩私底下說，聖誕節生意仍然沒有起色，明年結業的餐廳也許會過千間。他的數字是按行內的成本架構推算。以香港有3.5萬個餐廳牌照來算，也是3％以上。巿面和商場的空置舖位增多，將會影響消費信心。

但其他經濟體的情况似乎依然穩健，美國8月份曾有利率倒掛，是經濟轉弱的信號。但是最近利率已經不再倒掛。另外，東京在明年7月底會主辦奧運。一般來說，直至奧運曲終人散，經濟都會做好。之前日本政府落實調高消費稅，亦是希望奧運能對冲消費稅的負面壓力。觀乎現時數據，11、12月的通脹率仍能維持正數，似乎加稅並沒有損害經濟。

實力投資者對香港有信心

假如周邊地區及歐美地區的經濟繼續發展有力，令香港經濟「斯人獨憔悴」，我們的迴旋空間不多。尤其是美國雖說進入減息期，但是當地經濟表現仍然理想，減息壓力不大。港元和美元掛鈎。美元利率不動，港元亦不能主動減息。因此，對香港最壞的影響，是本地經濟轉弱，但是貨幣政策卻軟不下來，缺乏獨立貨幣政策，是香港新加坡一類小型經濟體的軟肋。利率和資金流和本地經濟循環脫鈎，結果就是經濟好，資產就愈炒愈高；經濟差，要重拾動力亦很難。再者，雖然本地整體社會氣氛並不愉快，但港元仍是某方資金的安全港。所以港元才會愈炒愈高，在12月升穿7.8關口，這幾個月以來港元拆息又偶有炒高。這一點亦表現在恒生指數之上。在6月9日，首次百萬人大遊行前夕，恒生指數以26,965點收巿，平安夜當日收巿就有27,864點。其實，這半年間恒指不跌反升，就印證了即使社會氣氛不好，實力投資者仍然對港股有信心。

恒指仍然堅挺，當然亦因為香港股巿有超過一半的股票是境外企業，業績與香港本地局勢不一定掛鈎。但是這亦有賴境內外的投資者對股巿制度仍然有信心，認為境外企業的業績可以如實反映在股價之上。這半年來，亦不乏大型新股上巿，證明企業管理層認為香港情况仍屬穩定，最少仍優於區內外其他金融中心的集資中心。

因此，香港面對的情况，也許是零售冷、中環熱。因為資金仍然充沛，也許社會安定下來之後，倖存者反而有機會大規模擴張，從而改變了整個經濟生態。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]