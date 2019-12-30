羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難

其實，債有多種。去年全國（不計港、澳、台，故稱大陸）所有公、私債佔GDP為276%，當中企業債佔165%，家庭債53%，政府債37%，銀行債21%。這政府債的37%異於上述47.5%，差別很可能是統計方法不同之故，畢竟大陸公、私有時很難分得清楚。

單看這些最新數字，很難下些什麼結論。譬如日本，國債早已超過GDP的兩倍，爆煲論也炒了多年，但迄今仍沒事發生。關鍵還在於債佔比是否在升、是否愈升愈快。又如希臘，2013年出事時國債佔比達175%，但及後幾年控制在180%，遂沒再出事。

國債爆煲 關鍵在債佔比是否急升

大陸的情况就不同了，債佔比至去年仍在升，且是自2012年，甚至2009年起直線升，沒有減速迹象。大陸GDP增長由2008年起首輪急跌，而2010年起則次輪持續向下，應關此事，因為同期的債務成本即利息並無趨升。鑑於歐債危機發生在金融海嘯之後，可見債務滯後於經濟。換言之，若明年大陸經濟增長仍向下，債務的手尾將更長。

分項所見，政府和銀行債佔比控制得好，但企業和家庭債則直線上升，有何啓示？政府和銀行都由阿公所控，但企業和家庭則難控得多。換言之，一出阿公範圍就失控。原因？過去一、兩年間，無論美、中債息皆趨跌，回落了一厘至厘半。或許正因如此，發債誘因大了。但現在外圍轉好通脹升，債息照理跟隨，此乃債務滯後出事的底因。

民間出事政府會救，故明年應未最壞。

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[羅家聰 一名經人]