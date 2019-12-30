經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

下一篇 上一篇

蔡金強：房地產展望：只緣身在此山中

【明報專訊】最近內地地產板塊還是非常好的，物管板塊也不錯，這個行業長期都是處於懷疑當中，小金人作為房地產老兵對於這現象也習慣，市場很多投資者對這個行業都是長期擔心，地產基本就是生於憂患的行業。

為什麼房地產股票最近表現得挺好的？慣性來講，每年十一二月表現都會比較好，一二月也不錯。不少關心房地產業的朋友每一年都會問，明年會不會崩盤，但是內房每一年呈現的都是「野草般堅韌」的情况。如果一個東西能夠長期讓大家大跌眼鏡，呈現出野草般的堅韌，存在即事實，那大家要不要反思一下是不是它的內生性就是這麼強，不然為何拿鞭子狂抽，用腳狂踹，它都還能站得這麼穩？

為什麼最近股價比較好？首先是因為金九銀十的成色十足，我雖是個樂觀主義者，但是也沒有想到9月、10月上市的房企能呈現出這樣的數量，因為對於房企來說利潤高低還是其次的，量沒出來就完了，因為房地產是高周轉高投入的行業，所以量是一個很大的決定性因素。9月、10月上市的房企銷售同比高了三成，在經濟下行的情况下，我認為房地產的銷售可能也不會這麼好，但是11月份還是再次呈現了很好的狀態出來，上市房企銷售同比增長了28%，1至11月份上市房企銷售同比漲了20%。所以事實勝於雄辯，上市的地產公司日子過得確實不算差，有些朋友會說增速下滑，以前都是30％至40%，現在很潦倒，只有20%。

小金人也研究很多新經濟板塊，很多都是非常顯赫的行業，如醫療、食品住行等，不怕貨比貨，比了之後才發現增長20%已經是非常值得驕傲的行業。所以最近房地產板塊的整體走強，還是跟銷售比想像中好有關。有銷售不是萬能的，但是沒有銷售是萬萬不能了，只要這行業銷售不行，你要弄它也很難弄，但是它銷售好了就相對好辦了，這是大前提。再加上這兩三個星期，各地一城一策的情况下，各地的放鬆也是既定的事實，以前都是扭扭捏捏藏着，現在大家都破罐子破摔了。連深圳、廣州這些一線城市都出放鬆政策了。現在是從上到下的放鬆，這個不是揣測而是正在進行中。

在銷售挺好下，政策又有所放鬆，就導致最近房地產這一波的行情，所以這波行情比較好是有銷售和政策支撐的，並不是空洞的炒作，當然，板塊估值也低得可憐。

有銷售有政策支持 估值低得可憐

2020年，我認為房地產市場展望是「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，大部分人還是比較悲觀，我說現在比較樂觀，是因為如果橫向比較的話，太多行業實在太不堪了，真的沒錢賺，房地產銷售和利潤都還行，况且也是關乎國計民生的東西。

我判斷今年大概率在高原區運行，持平是大機會， 2019年99%的可能比去年銷售總額高，所以2019年是歷史新高，年初估計沒有人會做這麼「奔放」的假設，因為這會被斥責為道德不純正，明年我覺得肯定會是在高位運行，這兩年15萬億人民幣銷售還扛得住。現在的情况是在高原區運行，15至16萬億元這個量更應該扛得住。2020年會不會再創新高我不敢想，我也不知道，假設不會吧！但可以肯定的是也不會怎麼糟糕。

2020年二線和三線仍會比較好，對於房地產公司來說，地價會略有點下降。現在對於房地產公司來說，「地拿對了就什麼都對，地拿不對找神仙也沒有用」。如果明年地價能夠微跌，說不定對大家的利潤率還有點幫助。

所以現在分析房地產公司，大家分析的第一要素是拿地有沒有抓手，拿地有抓手就有搞頭，拿地沒有抓手僅靠眼光的話，基本都是空話，最少算苦活。

內房第二梯隊增長最厲害

2020年上市房企銷售增速大概能接近15%，第一梯隊會比較差，可能只有10%，因為前面的恒大（3333）、碧桂園（2007）、萬科（2202）三位大哥已經決定不做大哥了。這三家的銷售額，2020年應該是沒有什麼增長的。現在有銷售增長的是從第四名往下，融創（1918）是第一梯隊銷售增長龍頭。增長厲害的集中在第二梯隊，第11至30名現在銷售增速是比較好的，2019年前11個月前10名銷售增速是10%出頭，11至30名銷售增速為27%，31至50名的是15%出頭，銷售有爆炸力的是在 11至30名這個區間，所以明年應該是「上行有限，下行有底」，總量還可以。

房地產我之所以比較樂觀是覺得這個老樹還挺茁壯的，如果老樹也枯萎了其他就沒什麼用了。在老樹比較茁壯的情况下，現在還有一些新的生機出來。現在整個行業是在大整合時代的最後階段，我估計最後衝刺也就這兩三年，房企高歌猛進增長的時間，可能也就兩到三年，所以要拼就拼這兩三年了。從競爭格局來說，前十名幾乎已經定了，現在只有最後的兩到三名是分不出來的，最後三名是有待龍湖（0960）、華潤置地（1109）、世茂（0813）、新城（1030）來分前面的名次沒有任何撼動的機會；所以前十名已經基本沒有懸念，有懸念的是11至30名梯隊上下波動較大，所以現在有超額機會。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
東涌連錄兩宗二手蝕讓
東涌連錄兩宗二手蝕讓
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
未來10年 科技料續成投資亮點
未來10年 科技料續成投資亮點
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
韓國遊客：與想像有出入感失望
韓國遊客：與想像有出入感失望
政府：商舖悉數租出 研善用設施
政府：商舖悉數租出 研善用設施
雲頂特設四五天航線吸港客
雲頂特設四五天航線吸港客
餐飲股九毛九今招股 集資22億
餐飲股九毛九今招股 集資22億
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
永明：違約金額少 國家有力援助
永明：違約金額少 國家有力援助
商務部展望 堅持過「緊日子」
商務部展望 堅持過「緊日子」
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
李澄幸：經濟差不一定不投資
李澄幸：經濟差不一定不投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
黃德几：海信家電料受惠行業增長
黃德几：海信家電料受惠行業增長
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：美國大選年 股巿多做好
陸振球：美國大選年 股巿多做好
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
技術取勝：招行處250天線之上
技術取勝：招行處250天線之上
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
周顯：移民英國要深思的東西
周顯：移民英國要深思的東西
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
王弼：2020年須加強資產流動性
王弼：2020年須加強資產流動性
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
湯文亮：物業投資者新年願望
湯文亮：物業投資者新年願望
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
廖偉強：善用資源 善用機會
廖偉強：善用資源 善用機會
布少明：樓市復蘇 還看二手
布少明：樓市復蘇 還看二手
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
龍譽啟德現樓 複式746呎起
龍譽啟德現樓 複式746呎起
西環泓都平均實呎2.3萬
西環泓都平均實呎2.3萬
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解