Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年12月30日星期一
環球數據前瞻
旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
東涌連錄兩宗二手蝕讓
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
未來10年 科技料續成投資亮點
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
韓國遊客：與想像有出入感失望
政府：商舖悉數租出 研善用設施
雲頂特設四五天航線吸港客
餐飲股九毛九今招股 集資22億
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
永明：違約金額少 國家有力援助
商務部展望 堅持過「緊日子」
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
李澄幸：經濟差不一定不投資
環球數據前瞻
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
蔡金強：房地產展望：只緣身在此山中
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
黃德几：海信家電料受惠行業增長
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：美國大選年 股巿多做好
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
技術取勝：招行處250天線之上
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
周顯：移民英國要深思的東西
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
王弼：2020年須加強資產流動性
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
湯文亮：物業投資者新年願望
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
廖偉強：善用資源 善用機會
布少明：樓市復蘇 還看二手
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
龍譽啟德現樓 複式746呎起
西環泓都平均實呎2.3萬
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解
下一篇
上一篇
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
東涌連錄兩宗二手蝕讓
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
未來10年 科技料續成投資亮點
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
韓國遊客：與想像有出入感失望
政府：商舖悉數租出 研善用設施
雲頂特設四五天航線吸港客
餐飲股九毛九今招股 集資22億
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
永明：違約金額少 國家有力援助
商務部展望 堅持過「緊日子」
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
李澄幸：經濟差不一定不投資
環球數據前瞻
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
蔡金強：房地產展望：只緣身在此山中
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
黃德几：海信家電料受惠行業增長
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：美國大選年 股巿多做好
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
技術取勝：招行處250天線之上
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
周顯：移民英國要深思的東西
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
王弼：2020年須加強資產流動性
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
湯文亮：物業投資者新年願望
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
廖偉強：善用資源 善用機會
布少明：樓市復蘇 還看二手
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
龍譽啟德現樓 複式746呎起
西環泓都平均實呎2.3萬
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解
旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成
旅遊節目主持袁學謙上環開店 生意未受影響
佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬
Wetland首推低座 折實最貴1366萬
東涌連錄兩宗二手蝕讓
量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年
未來10年 科技料續成投資亮點
10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀
新經濟公司鍾情股權激勵 增信託需求
啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場
韓國遊客：與想像有出入感失望
政府：商舖悉數租出 研善用設施
雲頂特設四五天航線吸港客
餐飲股九毛九今招股 集資22億
中村藤吉港全線結業 中日股東早拆伙
內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟
永明：違約金額少 國家有力援助
商務部展望 堅持過「緊日子」
龍湖斥近11億入股綠城服務5%
港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削
張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好
李澄幸：經濟差不一定不投資
金子：受惠放寬戶籍 融創購13290
張兆聰：美元向下 金礦股投機買入
蔡金強：房地產展望：只緣身在此山中
羅家聰：陸債危機在民間 阿公打救爆煲難
楊書健：零售再冷清 中環仍舊熾熱
謝偉銓：政府應重新思考青年宿舍發展方向
沈永年：中山神灣鎮樓價低前景佳
黃德几：海信家電料受惠行業增長
李聲揚：今年推介回顧：看市相當準 揀股較差
嘉信：美股波動 大型股較穩陣 建議投資ETF 波動市增防守力
陸振球：不買債也要留意債巿
陸振球：美國大選年 股巿多做好
林少陽：2020年投資 宜先攻後守
技術取勝：招行處250天線之上
潘迪藍：明年中國續選擇式寬鬆
蘇沛豐：年尾追落後 比亞迪電子可吼
李順威：長期跑輸油價 能源股見底回升
劉思明：找強勢行業強勢股 事半功倍
何啟聰：再試400元關 騰訊購16746
周國威：憧憬落實降準 Call建行招行
摩根大通亞洲：港股1月效應 恒指Call 22053
周顯：移民英國要深思的東西
何國良：明年電動車有機會跑贏大市
張佩儀：投資兩法寶：平均成本法與金塔持倉法
王弼：2020年須加強資產流動性
曾淵滄：阿里騰訊以外 可吼龍網ETF
湯文亮：物業投資者新年願望
陳永傑：新居屋認購 料首月售罄
廖偉強：善用資源 善用機會
布少明：樓市復蘇 還看二手
李志成：好淡爭持 樓價窄幅波動
盧楚仁：新一年金價 更上一層樓
龍譽啟德現樓 複式746呎起
西環泓都平均實呎2.3萬
駿隆：明年股票MPF仍看俏 恒傑：雙印星洲受惠中美貿戰
馮其十：內地經濟多隱憂 明年待解
prev
next