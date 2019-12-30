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李澄幸 理財信箱
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李澄幸：經濟差不一定不投資

【明報專訊】張先生現年42歲，已婚，與太太都是從事銷售相關的工作，育有一子，現年10歲。張先生擔心經濟轉差，影響收入，甚至失業。他疑惑萬一收入減少，才沽出股票會否太遲？還是現在已經要沽出和停止月供股票？未供滿的儲蓄保險又應該如何處理？

如果張先生擔心經濟會轉差，甚至擔心有失業的風險，筆者認同是需要適量避險的，不過都提醒一下，「完全避險」不一定是上策。根據歷史，經濟擴張的時間比經濟收縮的時間多，加上我們沒有水晶球，不能準確預知股市的最高位和最低位，也不知道經濟差的時間有多長，所以如果純粹因情緒做投資決定，效果不一定好，關鍵始終是做好個人的理財規劃及資產配置策略。

減持股票增儲備 可作避險

理財規劃方面，可考慮提高現金水平，一般來說都建議至少準備6個月的支出作為應急錢，即約27萬元，現時張先生差了12萬元，可以透過減持部分股票來增加儲備，都符合了張先生希望避險的意願。

再保守一點的話，可以將應急錢水平再提升多幾個月，順便也可檢視一下現時的開支中哪些是「必要」，哪些是「想要」，要節流的話，心裏也可以有清楚的預算。有了節流的準備，又有了足夠的應急錢，相信就比較安心，剩下的資源甚至可以繼續用於長線的理財部署。

資產配置策略方面，建議不要只集中在港股，可以構建債券基金及股票基金混合的組合，其實任何時候都一樣，不建議重倉單一市場或產品。

傳統的避險策略是增加債券的比例，固定收益產品在經濟放緩期間能提供較強的防禦力，甚至可能帶來一定的回報。控制好組合的波動性，不超越自己的心理承受範圍，自然就可以做到長線投資，令資產增值。比較通用的股債配置比例是50:50，即約24萬元配置於股票，約24萬元配置於債券，還要適時檢討和再平衡。

控制組合波動 增債券比例

另外，月供股票和儲蓄保險都是長線部署，月供投資應用的是平均成本法，條件許可的話應該繼續供下去，這才符合策略原意，不過同樣可以考慮不要全數月供香港股票，分散投資。

儲蓄保險都一樣，同樣不建議貿然斷供，而且斷供未必符合個人利益，做好應急錢和支出的管理，不要讓財政狀况變得很差才是上策。

最後，以上意見只供參考，建議聯絡專業的理財顧問，獲取更符合個人需要的方案。

香港財務策劃師學會副主席(發展)

[李澄幸 理財信箱]

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