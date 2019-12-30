張兆聰：勿過分憧憬放寬戶籍利好

筆者找到一份國家行政學院的研究報告，雖然是2015年發布，但主要涉及城鎮化，數年時間不會有太大變化，仍有很大參考價值。該研究首先為城鎮化作出兩個定義，分別是戶籍人口城鎮化，定義是本地城鎮戶籍人口與本地常住人口的比值；另一是常住人口城鎮化率，指本地城鎮常住人口與本地常住人口的比值。2015年全國常住人口城鎮化率為56.1%（以每年提升1個百分點速度推斷，現約60%），戶籍人口城鎮化率為39.9%，兩者之間差距是16.2個百分點，意味大多數常住人口未獲戶籍。

主要城市人口城鎮化已完成

研究選取了4個直轄市、5個計劃單列市、27個省會城市、14個常住流動人口規模在100萬以上的地級市為研究對象。該50個城市在2015年的常住城鎮人口為2.9914億人，常住人口總量為4.0139億人。按上文所作的定義，常住人口城鎮化率達到74.53%，按每年提升1個百分點推斷，現已接近80%，已基本完成了城鎮化。但戶籍人口城鎮化率低於此比率達27.92個百分點，意味人口城鎮化已完成，但並沒有提供相應的社會保障。

今次取消戶籍限制，一是加速人口從農村向城鎮轉移，另一是吸引人口從上述50個城市回歸或轉移至其他城市。從數字上看，50大城市城鎮化率為80%，全國則為60%，意味50大城市以外，及城鎮化率僅50%或以下的城市，仍有很大發展空間。

但問題往往出在細節上。以幾個最大型的300萬以下城鎮人口的城市為例，省會級的石家莊、貴陽早已是零門檻落戶，無錫也放寬了限制，可理解是中專或以上、找到工作、繳納了社保便可。筆者沒有翻查其他城市，但相信落戶限制其實早已消失或形同虛設，只不過今次由中央宣布，規格更高。

中國未來發展方向已由城鎮化轉向都會化，長三角、珠三角、京津冀、長江經濟帶等。產業、職位、人才、資金全都集中在這些區域。就好像日本僅東京和大阪兩個大都會，名古屋已相差不少，更遑論四國、九州。理論上，中國總不能將中西部和東北三省都建設成上海般的大都會，只是中國總是把不可能變成可能，三、四線城市樓市在2015年本已崩潰，但棚戶區貨幣化又可將樓價拉升幾倍。

後棚改時代 為三四線市創造需求

今次中央宣布取消落戶政策，某程度上是要為後棚改時代的三、四線樓市創造需求。事實上，今年本是棚改退出元年，但最終需求幾乎沒有減少，也是今年樓市表現出韌性的原因之一。取消落戶政策可以炒作，但不要太認真。

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