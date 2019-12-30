港企伙聯合國推區塊鏈聘外傭減剝削

Mark指出，是次聯同聯合國國際移民組織及業界，推出區塊鏈為本的工具IRIS-SAFER（國際招聘操守系統-合符道德招聘的自我評審），醞釀兩年時間去開發，最終於兩周前率先在港推出，目前已獲23家在港招聘外傭機構使用，並預期使用該工具者繼續增加，最終明年於不同國家及地區推出。

Diginex：為國際市場定標準

新的工具建基於不同區塊鏈甚至概念認證（Proof of Concept），建成簡單運作介面，讓勞工部門、領事館、非政府組織及其他相關部門，更快接觸到大家可信的同一組數據庫，有助從招聘、培訓至到外傭到職過程中，增加透明度及得到認證，亦減少中介經手，最終減少外傭被不法剝削。香港既參與開發及推出該套工具，形同為國際市場制定標準。

該公司在推動使用區塊鏈技術在招聘外傭之外，Mark稱，同類方案亦可以在跨國公司招聘方面大派用場，減省文件往還同時，兼具即時查閱，甚至擴增的功能。他認為，區塊鏈並非複雜難明，旨在更有效率地去存取資訊，變成更有價值的資產，並預期使用者除商業機構之外，會有更多政府及非政府部門選用。