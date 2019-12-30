商務部展望 堅持過「緊日子」

提高效率「把錢用在刀刃上」

他指出，商務部深入推進八大行動計劃，初步形成「6+1」重點工作格局，包括「促消費」、「穩外貿」、「穩外資」等方向，展開各項工作。以首11個月計，社會消費品零售總額37.3萬億元（人民幣‧下同），按年增加8%，首3季消費貢獻率逾60%，預計是保持經濟增長的首個推動力。對外貿易方面，首11個月總額為28.5萬億元，按年增長2.4%，服務貿易4.9萬億元，按年增加2.1%，逆差下降10.5%。

商務部指出，今年完善自貿試驗區佈局，包括增設上海自貿試驗區臨港新片區，推動新設山東等6個自貿試驗區，又出台支持海南自貿試驗區建設的35項措施以及海南自由貿易港建設。

另外，國家統計局將於明天公布12月製造業與非製造業採購經理人指數（PMI），由於內地製造業PMI過去曾連續6個月低於50，11月重回50以上，市場正觀望12月表現，預計本月製造業PMI為50.1，較上月下跌0.1個百分點。但有望位於盛衰分界線50以上的擴張範圍。