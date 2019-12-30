永明：違約金額少 國家有力援助

據人民銀行公布，截至9月底中國公司信用類債券餘額為22.69萬億元。雷志海認為違約金額相對餘額仍然很少，暫時未見其他大額違約出現，政府是有足夠財力救援，問題只是何時出手。投資境內企業債的資金很多來自民間儲蓄，而不是借貸資金，一旦債市出現問題，也未必會出現骨牌效蔓延至銀行等部分。

人幣非自由兌換 爆煲難禍全球

雷志海認為，事件對企業債市場始終有影響，認為現時中國企業債並不值博。不過人民幣並非完全自由兌換，外資佔中國境內債市比例不高，因此中國債券問題不會投射到環球債市，做成很大的震盪。不過環球的高收益債都令人擔心，他認為，若下一次出現環球股災，或會因為出現信貸收縮、企業大幅違約而觸發。問題未必源自中國，較大機會來自歐美，或一些新興市場。

雷志海指出，美國剛好達到投資級別的企業債，即BBB級債券，與非投資級別的BB級債券的息差現時只有約1.1厘，接近過去20年的最窄差距，比2008年時的6厘高位大幅收窄，而BBB級別的債券佔投資級別債券超過一半，而20年前只有數個百分點。一旦由BBB級下降一級，跌出投資級別，很多基金已不能投資。債券流動性較低，一旦市場風險胃納下降，市場將出現大幅震盪。

明年債市回吐機會大

今年全球債市表現理想，美國聯儲局調整利率方向由升轉跌，債券孳息率下跌利好債券價格，彭博巴克萊全球綜合債券指數年初至今按年上升6.25%。雷志海指出，今年投資者過度追逐有息資產，曾經出現債務問題的希臘10年期國債孳息率現為1.43厘，比無風險的美國10年期債息的1.88厘更低。他認為，今年債市的升幅已超額完成，明年回吐的機會很大。