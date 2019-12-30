內地12萬億境內債 明年到期 違約風險高 人行憂損實體經濟

明報記者 陳子凌

Refinitiv提供的數據顯示，2020年全年中國將有3645隻人民幣企業債到期，粗略計算本金規模達到12.6萬億元。在芸芸債券發行人當中，不乏有今年已經發生或差點發生違約的企業在內。其中，市傳於平安夜（24日）才按期支付一筆13億元（人民幣‧下同）債券的海航集團，明年4月亦將有一筆票息7.1厘，規模11.5億元的境內債到期，雖然到期債券只有一隻，但海航旗下天津航空於明年有3筆境內債，分別於6月、7月及10月到期，合共17億元，對於去年以來財困頻傳的海航而言，兌付壓力並不算低。

今年1300億元債違約破紀錄

此外，本月初已債務違約，北京大學旗下北大方正，明年也有2筆境內債於5月和7月到期，總金額15億元，而原本12月初到期的20億元債券，則獲債權人同意將兌付日延後至明年2月。另一方面，信用評級被降而一度債價急跌、被視為「中國路易威登（LVMH）」的時裝零售品牌企業山東如意，明年底有兩筆合共達30億元債券到期。

2019年中國企業債務違約已經創出新高，據《彭博》統計數據顯示，今年中國境內違約債券本金已超過1300億元，為歷年之最；國際評級機構惠譽的報告亦指出，內地民企違約率從2014年的0.6%升至今年首11個月的4.9%，為歷來新高。不過高處未算高，另一評級機構穆迪預計，由於經濟增長乏力，以及中央試圖減少對負債企業的支持，料債務違約的企業數量將由今年的35宗，增加至明年的40宗至50宗，違約總額不超過2000億元。

穆迪料明年40至50企業違約

人行金融司司長鄒瀾表示，明年中國債券市場形勢嚴峻，違約風險會繼續暴露，且下半年違約風險要高於上半年。鄒瀾認為，個別的違約是正常現象，但如果集中爆發，就有可能會影響金融市場信心，導致交叉「傳染」，影響實體經濟。