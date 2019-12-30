餐飲股九毛九今招股 集資22億

每手6666.5元 預計下月15日掛牌

公司起家的西北菜品牌「九毛九」今年上半年收入增速放緩至6%，公司預計該品牌明年將新開18間分店。兩大品牌均以平價路線為主，人均消費介乎50元至75元之間，較海底撈（6862）為低。基礎投資者方面，有美國投資公司貝萊德（BlackRock）、China Alpha、WT及GSC。雖然酸菜魚生意火紅，但公司其餘品牌今年上半年錄得經營虧損。公司未有透露具體虧損的品牌，九毛九董事會主席兼行政總裁管毅宏表示，無意精簡其他品牌，認為每一個品牌需要不斷投入及調整。

此外，內房半新股景業名邦（2231）昨日公布，超額配售權已部分行使，涉及4617.3萬股，每股配發價3.16元（港元‧下同），總計額外集資1.46億元，該股全球發售因此總計集資共達14.1億元。