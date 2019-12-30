雲頂特設四五天航線吸港客

打造兩「環球級」郵輪 勢成亞洲龍頭

集團目前在港出發的航線多以越南、新加坡等東南亞地區為目的地，集團在明年2月會開辦香港至台灣基隆及高雄的航線，以及於明年3月開辦香港至日本那霸及宮古島的航線，以向旅客提供更多選擇。

集團旗下星夢郵輪，截至今年12月19日止，共接載旅客人數約95萬人次，最近更宣布為建造第二艘劃時代「環球級」郵輪（見表），預料可在2022年交付，旗下第一艘「環球級」郵輪「環球夢號」亦會在2021年下水。兩艘「環球級」郵輪分別耗資18億美元建造，重點設施包括主題樂園內配合虛擬現實科技的過山車、戲院，以及地道的亞洲和國際餐飲概念等。隨第二艘「環球級」郵輪的加入，星夢郵輪屆時將擁有5艘全德國製造的郵輪，提供下鋪床位數逾1.8萬個，將成為亞洲市佔率最高的郵輪品牌。