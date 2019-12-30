雲頂特設四五天航線吸港客

【明報專訊】郵輪旅遊近年漸漸變得大眾化，有不少來自歐美郵輪品牌都以香港作為母港之一。不過，唯一一家在港上市的郵輪公司為雲頂香港（0678），致力推動大灣區的郵輪旅遊業發展。集團市場部主管李鳳霞指出，港人生活節奏較急促，過去對郵輪旅遊較為卻步，因此郵輪旅遊在港的滲透率及接受程度較新加坡等其他市場低。不過她續稱，郵輪的航線是可調整的，所以集團針對本港市場特意設計一些航程在4至5日內的航線，反應十分理想。
打造兩「環球級」郵輪 勢成亞洲龍頭
集團目前在港出發的航線多以越南、新加坡等東南亞地區為目的地，集團在明年2月會開辦香港至台灣基隆及高雄的航線，以及於明年3月開辦香港至日本那霸及宮古島的航線，以向旅客提供更多選擇。
集團旗下星夢郵輪，截至今年12月19日止，共接載旅客人數約95萬人次，最近更宣布為建造第二艘劃時代「環球級」郵輪（見表），預料可在2022年交付，旗下第一艘「環球級」郵輪「環球夢號」亦會在2021年下水。兩艘「環球級」郵輪分別耗資18億美元建造，重點設施包括主題樂園內配合虛擬現實科技的過山車、戲院，以及地道的亞洲和國際餐飲概念等。隨第二艘「環球級」郵輪的加入，星夢郵輪屆時將擁有5艘全德國製造的郵輪，提供下鋪床位數逾1.8萬個，將成為亞洲市佔率最高的郵輪品牌。