政府：商舖悉數租出 研善用設施

營運商租約2023年屆滿

旅遊事務署在2012年3月公布，將啟德郵輪碼頭交由Worldwide Cruise Terminals Consortium（WCT）營運，該公司由環美航務佔60%股權，皇家加勒比國際遊輪及信德集團（0242）各佔20%股權，營運合約為期10年，其間政府將向營運商收取1.3億元固定租金，另按營運商總收入收取浮動租金，比例由 7.3%至34%不等。如果營運商的表現理想，可再續約5年。

商經局回覆本報查詢稱，目前郵輪碼頭附屬商業區內商舖現已全數租出，至於租金收入，因牽涉商業敏感資料，未能透露。因應郵輪碼頭現行租約於2023年年中屆滿，政府正就碼頭的新租賃安排作準備，包括諮詢及考慮業界及有關持份者的意見，並檢討如何進一步善用碼頭設施及商業樓面面積，以進一步提升碼頭及其附屬商業區的設施及營運商的服務水平。

不過，本報翻查營運商的網站發現，營運商在9月30日上載了「啟德郵輪碼頭店舖招租」公告，據文件透露，碼頭在2018年每月平均營收旅客（Revenue Passengers）為59,406人，碼頭有船的日子為198日。