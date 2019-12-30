韓國遊客：與想像有出入感失望

「倖存」餐廳：靠本地舊客戶維持

餐廳負責人林小姐在接受訪問時表示，其實在商場內的餐廳大多都是本地客「幫襯」，郵輪旅客不多；據她了解郵輪旅客下船後有旅遊巴接載。她續稱，其實最初開業時生意算是不錯，不過約大半年後轉趨淡靜，平時人流較少，客人都是特意到來。最近半年因為社會事件，生意更差，不過由於餐廳設有會員制，所以都有不少舊客戶「幫襯」，勉強能夠維持下去。

另有韓國遊客表示，期望啟德郵輪碼頭能增設購物點，又認為目前碼頭交通配套不足。她指出，自己已經到訪香港很多次，惟首次以郵輪方式出遊，但到達後發現郵輪碼頭與想像中有出入，稱有少許失望。

目前，前往啟德郵輪碼頭主要有3條小巴及巴士路線，包括由港鐵九龍灣站開出的86號綠色專線小巴、由九巴營運的5R巴士及由城巴營運的22號巴士。不過，相關路線班次較為疏落，以記者當日到訪的平日計，即使是小巴至少要每15分鐘才由郵輪碼頭總站開出；巴士班次平均約20分鐘一班。