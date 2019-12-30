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啟德郵輪碼頭僅餘4餐廳營業 商經局：定位非購物商場

【明報專訊】啟德郵輪碼頭落成已超過6年，惟周邊配套設施仍未完善，作為大業主的政府卻始終未積極改善有關問題。本報近日到郵輪碼頭視察，發現碼頭商場僅剩下4家餐廳正在營業，除兩家屬同一集團的中式餐廳外，餘下兩家餐廳。另一方面，本來在商場2樓S201及S202舖位售賣化妝品的商戶，亦已在今年9月被法庭頒令收回舖位，令商場猶如「死城」。有業內人士指出，作為本港唯一擁有大型泊位的碼頭，卻只有兩個泊位，不少郵輪公司要提早一年預訂，一旦泊滿可能需要轉泊葵涌貨櫃碼頭。

明報記者 葉子晴

本港目前有兩個郵輪碼頭，分別為九倉置業（1997）旗下位於尖沙嘴的海運碼頭及啟德郵輪碼頭（見表）。根據商務及經濟發展局提供的數字，今年首9個月，兩碼頭共有163船次郵輪停泊，郵輪乘客人次約69萬；當中啟德郵輪碼頭的郵輪停泊次數佔131船次，郵輪乘客人次約65萬，佔總人次94.2%。

首9月接待乘客65萬 惟「旺丁不旺財」

即使人流多，亦是「旺丁不旺財」。郵輪碼頭商場佔地面積約5600平方米，合共有7個舖位，就本報記者當日所見，現時僅餘4家商戶正在營業，而且均為食肆。對於碼頭商場的營運，商務及經濟發展局回應稱，碼頭是以功能為本建造的基建設施，主要功能是接待郵輪和同時處理大量乘客，其附屬商業區以支援郵輪運作為主，定位並非購物商場。

在去年10月底，啟德郵輪碼頭曾經發生逾2000名遊客被迫在碼頭內等侯近兩小時，才能乘搭交通工具離開一事。有經營郵輪業務的業內人士表示，啟德郵輪碼頭是本港唯一擁有大型泊位的碼頭，不過只有兩個泊位，倘若泊滿的話，可能要轉往葵涌貨櫃碼頭「落客」，旅客不會理解此屬「硬件」上的問題，只會把責任怪到郵輪公司頭上。她又稱，啟德碼頭最初是「乜都冇」，連的士都是要「call」（電召）才會到場接載，不過她認為隨着附近的兒童醫院落成，應該會慢慢發展起來。

僅兩大型泊位 郵輪或葵涌落客

本報向商務及經濟發展局查詢有關郵輪碼頭的交通規劃，當局回應稱，現時已有專營巴士及專線小巴每日往返郵輪碼頭及觀塘區或九龍城區，如在郵輪停泊日子，碼頭營運商更會安排收費穿梭巴士服務到紅磡及尖沙嘴，以及協調郵輪碼頭附近兩個購物商場提供免費穿梭巴士服務。另一方面，待港鐵（0066）沙田至中環線的「屯馬線一期」及「水上的士」服務落實，以及啟德D3路（都會公園段）工程完工後，啟德發展區的交通配套會改善。

相關字詞﹕商經局 九倉置業 啟德郵輪碼頭

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