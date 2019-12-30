10年逾千新股上市 集資2.3萬億 卓佳溫佩麟：未來10年審慎樂觀

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強在第227期（12月2日出版）封面故事指出，即使本港近月面對社會動盪，但他對港股前景並不悲觀，原因是在人民幣尚未可以自由兌換前，本港對中國來說仍有一個獨特及重要的角色，便是可以幫助中國進行美元融資，這是內地所有城市暫時不能做到的。

由於港元與美元掛鈎，企業來港首次公開招股，集資港元後可兌換為美元，新股上市是中國在香港作美元融資的重要途徑之一。而根據記者翻查港交所數據，自2010年1月至今年11月期間，共有1304間新股來港上市，累積集資金額高達2.34萬億元；另外，本港上市公司數目至今年11月底止為2436間，在過去10年勁升逾倍，也是期內大量新股來港上市所致。

有集資10億元計新股爆煲

過去10年新股上市數目如此多，表現難免良莠不齊，個別招股時反應熱烈、行業前景不錯及集資10億元計的新股在上市後不久即業績走樣，例如2010年9月上市、集資近30億元的內地童裝股博士蛙（1698）於2012年起停牌至今，現已進入除牌程序；2015年4月上市、集資逾26億元的內地拍賣行、戲院及劇場營運商保利文化(3636)近年盈利持續下滑，股價上周收報5.28元，較招價價33元大跌八成四。

卓佳香港是本地兩大證券登記服務商之一，亦是向上市公司提供外判秘書服務的主要服務商之一，包括可幫助上市公司成立信託處理股權激勵計劃，集團行政總裁溫佩麟在專訪中坦言，「集團不少業務均圍繞着新股發生」，作為市場參與者的他對於過去10年新股表現的分析，以及未來10年新股前景的展望，值得讀者參考。

港交所證監會加強監管 冀提升新股質素

溫佩麟回憶，他在2002年加拿大大學畢業後回港在會計師樓工作，不久即迎來2003至2007年優質新股上市佳期，他笑說：「10多年前有很多優質公司來港掛牌，例如騰訊（0700）便在2004年6月上市，假如你當時有認購並且持有至今，相信已經發達了！」而且不單止騰訊，平保（2318）、建行（0939）、工行（1398）及中行（3988）亦是在該五年來港上市，捧場的投資者不論短炒長揸贏面均甚高，他認為當時內地經濟欣欣向榮屬原因之一，但2008年金融海嘯後環球經濟轉差，至今仍在康復期，故過去10年來港上市的新股質素難免有所不及。

溫佩麟指本港監管機構也留意到過去一段時間新股質素欠佳也能上市的問題，故此港交所去年4月已修例容許同股不同權的新經濟股，以及暫未有盈利的生物科技股來港上市，開拓優質新股的來源；另外，近月證監會亦已將多間小型投行查辦。他形容：「即使過去10年新股表現有升有跌，但目前不論港交所、證監會及其他中介服務團隊已做了很多功夫，希望可以提升新股的質素」

展望未來10年新股市場，溫佩麟仍然審慎樂觀，「過去10年我們香港資本市場的地位是世界領先的，我相信可以繼續維持。當然我們很多上市企業均來自內地，為何它們不去內地上市呢？因為內地沒有香港的完善法規、沒有香港的國際投資者基礎，只要這些因素維持不變的話，我相信在2029年你再訪問我的時候也會維持現狀」。他續說，現已入表向港交所申請上市的公司達200多間，以入表至上市的期限為半年推算，明年上半年本港新股市場仍然會保持暢旺。

[封面故事]