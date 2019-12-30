未來10年 科技料續成投資亮點

由於美國短息曾於今年10月初抽升，聯儲局該月重啟購買美國政府票據，直至明年第二季，期內每月購買規模達600億美元，而當局強調此舉並非QE。

美息跌至零前 聯儲局料不重推QE

普樂維也同意聯儲局的觀點，相信是次注資屬於解決短期問題的臨時舉措；他分析，過去3次聯儲局啟動QE前，聯邦基金利率均跌至零的水平，由於該利率下端現處於1.5厘，而明年維持在此水平的機會亦頗大，故他看不到當局有何理由在明年重啟QE。

至於美股明年走勢，普樂維預測，在美國經濟持續擴張及息口維持在相對低位的前提下，美股牛市可望延續，但與今年聯儲局貨幣政策由緊轉寬推升估值拉高指數不同，明年美股表現要靠盈利增長推動，而普信預測有關增長僅5%至8%。

5G令萬物智慧化 第四次工業革命

瑞銀財富管理表示，即將邁入新的10年，高收入國家的勞動年齡人口將開始下降，去全球化的趨勢將愈來愈強， 該行還預計政治環境也會愈來愈不偏向高收入群體；科技革命很可能在5G、人工智慧、雲端計算和基因療法等領域顛覆現有的標準，帶來一系列投資機會，例如5G用戶在2030年料將急升逾100倍到65至70億戶，物聯網設備亦上升3.6倍至460億個。

富蘭克林美國機會基金經理Grant Bowers在第228期（12月9日）封面故事已解釋5G帶來的美股投資機會。瑞銀亦持有相若觀點，認為5G、大數據和人工智慧相結合將推動「萬物智慧化」，由此引發的第四次工業革命將帶動供應鏈本地化。瑞銀認為，這種轉型或許會讓人有些不安，但也會帶來機遇。就像全球化浪潮中有人起有人落，去全球化也將意味着有贏家和輸家。

寧德時代獲寶馬73億歐元電池訂單

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆則指出，內地個別電動車電池企業近來生產技術出現突破，已成為全球行業的新標準，業務發展理想，由此亦可見企業掌握最新及尖端技術的重要性。

事實上，個別中國電動車及電池生產商的技術已處於全球領先水平，隨着跨國汽車企業增加電動車投資，存在不少增長機會。德國寶馬集團上月21日宣布與寧德時代（深：300750）電池長期（2020至2031年）訂單金額從40億歐元增至73億歐元後，寧德時代股價過去逾一個月勁升35%，上周收報104.2元人民幣，市值2301億元人民幣，是市值最大深創板股份。

另外，比亞迪（1211）上月7日亦宣布，與日本豐田簽訂協議合資成立純電動車的研發公司，各佔50%股權；比亞迪過去一個多月股價變動不大，相信市場正等待更多合資公司的細節公布。

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