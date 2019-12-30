量寬移動互聯網 兩大趨勢主宰過去10年

明報記者 葉創成

本港資深演員黎耀祥在2009年在無綫電視劇集《巾幗梟雄》中演活「柴九」一角，成為該年的「視帝」，他在劇中的金句「人生有幾多個十年？」更是深入民心，過去10年仍不時有人引用；將此套用於近年本港投資市場亦有一順口溜：「無買騰訊無買樓，問君能有多少愁。」原因是由2010年1月起至今近10年，騰訊股價及本港樓價分別勁升10.4倍及1.4倍，持有的投資者期內回報自然可觀，但若不幸沒有沾手這些當時得令的資產，投資表現恐怕遜人一籌。

在快將踏入2020年之際，目前也是適當時間總結過去及展望未來。本港樓價過去10年勁升1.4倍，除了因為港府的土地供應不足外，美國聯儲局印錢救市，本港實行聯繫匯率，港元與美元掛鈎，貨幣供應同期相應亦勁升逾1.3倍，大量資金追逐有限的實物資產亦是重要因素；至於騰訊過去10年成為本港「股王」，關鍵原因是第四代流動電話（4G）的技術出現突破，智能電話可以接通移動互聯網，更快更好地傳送及接收數據，騰訊旗下即時通訊軟件微信乘勢而起，以下將會詳細分析該兩大趨勢。

◆趨勢1：環球央行印錢 催生股樓牛市

美國聯儲局於2009年3月、2010年11月及2013年1月先後推出三輪QE，透過擴張資產負債表向市場買入債券如印錢救市，成功令當地經濟走出2008年金融海嘯的陰霾，至今經濟擴張周期已達10年半，屬歷來最長；而且環球主要央行亦先後跟隨聯儲局QE，令這些央行的資產負債表總和在過去10年大漲小回（圖1），結果是推高股市及其他資產價格。

納指10年勁升3倍 港股受新股拖累

普信亞太區多元資產方案主管普樂維（Thomas Poullaouec）接受訪問時分析，在2011年歐債危機及2015年新興市場震盪，屬過去10年環球經濟面對的兩大挑戰，而央行兩次均以QE應對，同樣化危為機，而由放寬貨幣政策至經濟見底回升大約有6個月的差距。

由2010年1月至今，美股三大指數道指、標指及納指分別勁升174%、191%及297%，表現理想，可見最受益於QE的還是美股，而且反映科技股走勢的納指更屬鶴立雞群；期內MSCI環球指數上升約1倍，恒指更僅升29%，表現遠遠跑輸全球股市，原因之一是期內包括博士蛙（1698）等眾多劣質新股上市吸走資金（見另稿）。

◆趨勢2：移動互聯網普及 即時通訊電商興起

自從騰訊於2011年初推出微信以來，2012年在年報披露微信與WeChat的註冊帳戶總數已逾3億，並連年增長，活躍用戶至今年9月底增至11.51億戶（圖2），並衍生手遊、廣告及支付業務等眾多商機，帶動騰訊過去10年盈利高速增長，彭博預測騰訊今年盈利為948億元人民幣，是2009年盈利51.6億元人民幣的18.4倍，期內股價升幅10.4倍，盈利增長更勝股價升幅。騰訊旗下微信在過去10年興起，搶走傳統媒體行業的廣告，經營電視的鳳凰衛視（2008）及出版雜誌的現代傳播（0072）期內均轉盈為虧，10年股價分別大跌72%及78%。

內地電商市場規模10年升25倍

另外，瑞銀財富管理董事總經理兼亞太區首席投資總監鄭汪清在年初接受訪問時亦提到，內地近年完成興建的「四縱四橫」的高鐵網絡，屬全長達25000公里覆蓋全國主要城市的交通樞紐，加上在全國省市自治區擴展光纖網絡便利居民高速上網，是發展「互聯網+」經濟的重要基建骨幹，故此內地電子商貿市場高速增長，現時規模已屬全球第一。

根據阿里巴巴招股書的數據，內地網上消費品零售額由2009年的2630億元人民幣，急升逾25倍至去年的7萬億元人民幣，而期內電商佔零售銷售的比例亦由2.0%攀升至18.4%（圖3）。

消費模式改變 百貨股受壓

內地網購興起，市場龍頭阿里巴巴（9988）是大贏家，其股價在美國上周五收報215.47美元，與2014年9月招股價68美元比較，勁升216.8%；至於輸家是百貨公司，新世界百貨（0825）過去10年股價大跌80.7%，近半租金收入來自內地商場及寫字樓的恒隆地產（0101），期內股價下跌逾四成。天達資產管理優質股票團隊投資組合經理鄧禮德（Charlie Dutton）表示，網購不止在內地盛行，亦是全球消費者購物大趨勢，若個別消費股的產品質優及價格合理，可以藉着網購提升全球市佔率；若個別只是靠實體店的銷售渠道來取得生意，經營模式正面對挑戰。因此，「天達環球特許品牌基金」的團隊，每年均會量化統計電商對全球主要消費品牌的影響，並且作出排名，然後才投資相關股份。

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