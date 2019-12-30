東涌連錄兩宗二手蝕讓

東環3房業主明賺實蝕

另代理消息稱，東涌海珀名邸亦錄蝕讓成交，屋苑一幢實用2355方呎雙號屋，新近以2380萬元易手，實呎1.01萬元；原業主2010年以約2550萬元購入，帳面蝕170萬元或6.7%，計算稅項和雜項開支後，估計損手約300萬元或12%離場。

海珀名邸業主料損手300萬

此外，本月青衣二手交投偏靜，累錄約27宗成交，當中以指標屋苑灝景灣的交投表現稍佳，錄得約6宗成交；其中灝景灣9座低層H室，屬實用703方呎3房連套房間隔，望內園景，原業主本月中叫價1150萬元放售，由於同類型方廳3房向內園單位少有放盤，原業主開價亦算貼市，因此吸引不少準買家睇樓，放盤10天以1125萬元沽出，實呎1.6萬元。上述原業主2007年以380萬元購入單位，帳面獲利745萬元，單位12年升值約2倍。

十大屋苑兩日錄5宗成交

至於2019年最後一個周末，中原、美聯兩大代理行數據同樣顯示，十大屋苑過去兩日錄得5宗成交，繼續於低位徘徊。