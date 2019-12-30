Wetland首推低座 折實最貴1366萬

3日收2800票 超額11倍

Wetland Seasons Park加推84伙，維持最高18%直減折扣，實用426方呎兩房戶折實入場費501.74萬元（折實呎價1.17萬元）。可留意的是，今張價單除包括11伙高座連平台或花園特色戶外，亦包含7伙屬低座8號別墅的單位，實用677至1075方呎，折實價介乎776萬至1366.7萬元（折實呎價1.14萬至1.27萬元）。

市場消息表示，項目過去3日累積收到約2800張入票，以現時兩張價單合共提供226伙計，超額認購11倍。

雲端四房買家享3年成交期

另新地同系沙田九肚雲端，透過招標售出Apex3座5樓B室，屬4房雙套間隔；單位實用1524方呎，成交價逾3461萬元、實呎2.27萬元。據成交紀錄冊顯示，買家繳付8%首期後，餘下92%可享最長1100日、即3年成交期，並可提前入住。

本月一手登記料700宗 一年新低

此外，中原地產報告顯示，12月截至24日，本月一手私宅買賣登記暫錄515宗、總值94.3億元，預期整月錄約700宗、涉110億元（具體反映11月成交市况），將較11月錄2089宗及涉196.7億元，按月分別跌66.5%及44.1%，宗數料為去年12月後的1年新低，金額為去年11月後的13個月新低。