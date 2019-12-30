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佳明顏景鳳：明翹匯複式戶目標呎價逾3萬

【明報專訊】以從事建築「起家」的新晉發展商佳明（1271），今年賣樓成績理想，旗下青衣明翹匯和太子道西明寓，今年合共售出617伙、套現總額逾44億元，當中明翹匯160多伙餘貨以大單位及特色戶為主，發展商將採惜售態度，頂層複式戶目標實呎逾3萬元，有望挑戰青衣住宅新高呎價指標。

佳明營業及市務總監顏景鳳接受訪問表示，集團今年在港賣樓套現逾44億元，其中重頭戲為明翹匯，11月開售至今累售608伙，佔項目整體近八成，平均實呎逾1.6萬元，套現逾37.7億元。

佳明今年賣樓吸金44億

明翹匯目前餘下約160個單位待售，主要為特色戶，及3、4房大單位，除已經發價單並待售的80多伙外，另外80多伙以招標形式推出。顏景鳳稱，附連平台的頂層複式戶在青衣相當罕有，集團相當惜售，再參考項目花園特色戶平均呎價逾2萬元，頂層複式戶目標呎價勢逾3萬元。

明寓方面，今年售出6伙分層單位及3伙複式戶，分層單位已沽清，只餘下3伙複式單位。

積極尋覓新土地儲備

被問到一手空置稅將至，部分發展商把單位轉賣為租，顏景鳳指集團餘貨少，因此暫不考慮轉租；而九龍豪宅新供應少，再加上複式單位罕有，因此同樣會惜售，並看好豪宅後市。

佳明屬本地新晉發展商，除上述兩住宅項目外，在香港暫未有其他新土儲；顏續稱，明翹匯銷售成績理想，為集團打下強心針，未來會積極尋覓土地儲備，繼續擴大物業發展，集團會積極留意中小型地皮及單幢豪宅，無論獨資或合資均會考慮，如早前就曾入標大坑地皮，就以獨資形式入標。

顏：中小單位求過於供

此外，顏又稱，無論競投官地、收購私人地皮，或任何類型住宅項目，地區亦不限，只要「計到數，有利潤」均會考慮。對於明年樓市，她認為會維持5%以內的上下波幅，當中尤其看好中小型單位，始終市場求過於供，發展商以貼市價推盤就有承接力。

明報記者

[發展商專訪]

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