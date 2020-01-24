旅遊KOL逆市進軍茶飲店 20萬租彌敦道舖 謝利：較反修例前低五成

明報記者 林尚民

反修例運動持續，嚴重影響零售及餐飲業，期間已有多家食肆結業，惟謝利近日就與生意伙伴開設台式茶飲店「走杯鹿谷烏龍茶專門店」（下稱「走杯」），選址更是曾多次發生警方與示威者衝突的旺角彌敦道近登打士街一段、彌敦道585號時富中心地下3號舖（信和中心對面）。

呎租181元 區內曾爆激烈衝突

謝利接受訪問時稱，上述舖位建築面積約1100方呎，月租約20萬元，即呎租約181元，連同租金、裝修、器材等，「走杯」總投資額逾100萬元，預計回本期約一年半。對今次逆市開店，他表示，一來是看中租金大幅回落，對比同一街道同一地段租金，現時租金較今年初、即反修例運動前低約五成，加上近月已有多家台式飲品店相繼結業，市場競爭對手減少，相信是開業時機。

飲品店結業潮減市場競爭

此外，他亦在飲品上多花心思，如「走杯」是以「少一分糖多一點甜」為賣點，糖分是其他台式飲品店的三成，客人可轉用糖尿病人都可飲用的麥芽糖醇，亦棄用一般飲品店的果味糖漿，笑言此種做法令每杯飲品的成本比一般高出3倍。

謝利又稱，在落實開舖地點前，有觀察彌敦道情况，雖然有一段時間附近有不少商舖不能做生意，但11月中起，社會事件緩和，街上人流回升，聖誕節過後，元旦及農曆新年等來臨，料未來半年餐飲業情况應好轉，「走杯」擬未來一年多開3間分店，並會以台北作為下一間店舖的目標。

料未來半年餐飲業好轉

此外，謝利早前與其他生意伙伴合資開設「伵舍」，是一間提供場地予客人租用作市集或工作坊的工作室，位於九龍灣美羅中心，面積約740方呎，月租約1.6萬元，比年初同座租金低兩成。他表示，客人租用「伵舍」，以兩小時計，租金400元，另加10%分成，他與其他從事幕前的生意伙伴會幫助宣傳，所以生意亦不俗。