天水圍Wetland 累收逾1700票 超購11倍

啟德尚‧珒溋嘉峯匯各售兩伙

Wetland以折實平均實呎1.13萬首推142伙、並以兩房折實入場費480.42萬元作招徠，成功吸引市場注意，昨日為首個開放示範單位的周末，不少準買家前往九龍環球貿易廣場參觀項目示範單位，現場人頭湧湧，部分準買家即時入票認購。市場消息指出，項目昨日單日收逾1000票，兩天合共收到1700票。而一手市場昨只錄得零星成交，其中由內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展啟德尚‧珒溋，以及嘉華（0173）啟德嘉峯匯，兩盤各僅售2伙。

君柏3年額印鬆綁貨升值6％

至於二手市場，個別豪宅業主對後市未感樂觀，平價沽售物業。馬頭角君柏首錄二手成交，該單位為1座中層B室，實用面積1,687方呎，新近以3,500萬元易手，實呎20,747元。據悉，原業主於2016年10月以3,667.3萬元購入，買家最少享有樓價1%（約366.73萬元）現金回贈，即購入價約3,300.57萬元，並於3年額印期滿隨即放售物業，轉手帳面獲利約199.43萬元，物業升值約6%。

觀月·樺峯持貨5年轉手帳賺353萬

觀塘觀月·樺峯則錄本月首宗成交。利嘉閣地產分行經理郭麗娟表示，該單位為高層C室，實用面積843方呎，套三房連工人套房間隔。原業主於本月以1,880萬元放售，買賣雙方議價後，減價170萬元或9%，以1,710萬元沽出，折合實呎20,285元。原業主於2014年8月以1,356.4萬元購單位，持貨5年，現轉手帳面獲利353.6萬元，物業升值約26%

馬鞍山迎海．星灣御亦錄減價成交。中原地產分區營業經理胡耀祖稱，該單位為16座中層A室，屬實用1016方呎套4房戶，原業主早前以1,980萬元放售，議價後以1,860萬元易手，減價120萬元或6%，折合實呎18,307元。原業主於2014年以1,507萬元購入單位，持貨5年，現帳面獲利353萬元離場，物業升值23%。