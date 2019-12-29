特朗普連任與否 鮑威爾也無得留低

民主黨希望安插自己人

特朗普一直要求聯儲局保持低利率，認為美國的借貸成本較高，妨礙其消除貿易赤字。特朗普早前稱，聯儲局應將利率降至零甚至更低，繼而為美國債務再融資，只是鮑威爾和聯儲局幼稚，不允許美國做其他國家正在做的事。

至於其他刺激措施，米爾斯預期，倘特朗普成功連任，將側重於一些可凝聚民主黨支持的關鍵項目，第二輪減稅措施可能是其中之一。在2017年底簽署生效的《減稅與就業法》，將公司稅率降至21％。白宮經濟顧問庫德洛上月向CNBC透露，特朗普要求他研究「減稅案2.0」計劃，希望能助中產盡量下調稅率。但他補充一切尚在初步階段，需要很多個月才能完成，深入研究細節仍「為時尚早」。

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