特朗普倘連任 外貿政策更強硬

資料來源：CNBC

金融服務公司Cowen的策略師克魯格（Chris Krueger）預期，連任可能鼓勵特朗普擴大開支去刺激經濟，剷除任何他認為會阻礙經濟發展的人。克魯格稱：「我認為如果他明年連任，我們將會看到特朗普完全不受約束。他將會利用對付前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）的手段（對付鮑威爾）。」面對「通俄門」調查的特朗普，多次對塞申斯表示失望，並在去年要求他請辭。特朗普也多次批評鮑威爾領導的聯儲局利率水平太高。

第二任期意味「完全不受制約」

在2016年6月的一次總統選戰造勢大會，當時特朗普向賓夕法尼亞州的支持者聲言，美國製造業職位減少的「災難」，「首先歸因於《北美自由貿易協定》（NAFTA），其次歸因於中國加入世界貿易組織 （WTO） 」。特朗普當選至今，他的政策重點沒有太大改變。白宮在本月19日取得一項重要勝利，就是爭取到民主黨主導的眾議院通過《美墨加貿易協議》（USMCA），取代原先的NAFTA。

重建有利美國貿易秩序

同在本月，中美雙方宣布達成期待已久的首階段貿易協議。該協議尚未簽署，當中一些條款減輕了美國向中國徵收的部分關稅，以換取中國承諾增加購買美國農產品。本月兩項重大勝利，將賦予特朗普政府未來更大的運作空間。

白宮貿易顧問威廉姆斯（Clete Willems）稱，過去兩年大部分時間，白宮都忙於處理USMCA，並與中國談判，隨着這兩大難題解決，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）將有更大的自由度，解決更廣泛的貿易體系擔憂。

萊特希澤批美歐關係不平衡

威廉姆斯稱，白宮中人預計，再次獲得民意授權的特朗普政府，將繼續打擊中國等競爭對手，對付世貿組織等機構，以重新建立更有利於美國的貿易秩序。世貿的常設上訴機構（Appellate Body），因美方一直阻撓法官任命，至本月終於因為法官法定人數不足而壽終正寢。世貿組織的僵局，也意味其上訴機制將無法制裁特朗普政府隨意上調關稅的做法。

美國貿易官員認為，阻止世貿的法官任命，以削弱其職權是合理的，從而迫使世貿作出改革，換取中國及歐盟等作出更大的讓步。近期美國加緊向歐盟施壓。 世貿早前裁定，歐洲空巴得到歐盟的補貼，削弱美國波音的競爭力，准予美國向歐盟徵收價值75億美元的報復關稅。萊特希澤稱，可能會提高現時對歐洲貨品徵收的關稅。

此外，美國貿易代表辦公室（USTR）本月公布調查結果，稱法國針對科技企業徵收的數碼稅對美國不公平，威脅向法國部分貨品加徵100%關稅。

萊特希澤上周稱，美國與歐洲的關係非常不平衡，美國的目標是獲得某種協商解決方案。此外，美國亦有意透過世界銀行 （World Bank）打擊中國，質疑中國濫用為中等或低收入國家而設的貸款，儘管中國人均GDP仍低於馬來西亞。 俄亥俄州的共和黨籍眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）正爭取通過法案，使中國脫離世銀支持的貸款計劃。

阻世銀向中國提供融資

美方認為，中方不應獲得美國支持的融資，繼而向其他發展中國家貸款數以十億美元，建設基礎設施，威脅到美國的地緣政治利益。在截至6月30日的2019年財年，世銀僅向中國批出13億美元貸款。在貿易協議等問題上，特朗普仍需要與民主黨控制的眾議院討價還價。但另一方面，特朗普政府也使用了許多過往政府未充分利用的工具，毋須尋求國會同意，即透過行政指令執行政策。

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