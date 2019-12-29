Tesco下月出售泰馬業務

泰國三大財閥有意競購

早在本月初，Tesco便發布聲明，宣布正在對亞洲業務進行戰略評估，包括考慮出售泰國和馬來西亞業務的可能性。但該戰略評估仍處於初級階段，尚未達成任何交易。公開資料顯示，Tesco在泰國和馬來西亞共設有門店2000多間，員工人數達6萬。其中在泰國的門店便有1967家、在馬來西亞的門店為74家。

最新中期財報顯示，Tesco在馬、泰兩地的營收合計26億英鎊（約265億港元），佔全球總銷售額的8%；經營利潤為1.71億英鎊（約17.4億港元），扣除匯率影響的按年增幅為42.3%，公司並預期下半財年還將在馬來西亞新增50間門店。若今次出售東南亞業務成定局，則意味着Tesco全面退出亞洲市場，此前Tesco已相繼退出了日本、美國、中國、韓國和土耳其市場。