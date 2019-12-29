道指標指再破頂 納指11連升斷纜

道指成分股方面，Nike升0.85%，為升幅最大的成分股；陶氏化學則跌0.71%，是表現最差的成分股。美國電商龍頭亞馬遜聖誕銷售破紀錄，早段再升1.75%，但收市升幅收窄至0.06%。

蘋果曾彈升1.4%，但收市倒跌0.04%。金融機構Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，未來數天基本沒有新聞或事件會導致股市改變漲勢，但考慮到12月累積升幅幾乎並非來自消息面支撐，市場的樂觀情緒或稍微降溫。

港股ADR跌52點

恒指夜期報28,229點，高水4點，港股ADR比例指數跌52點或0.19%。「三桶油」ADR向下，中海油（0883）、中石油（0857）ADR分別折合報12.77元及3.9元，同樣較港收市跌0.55%；中石化（0386）折合報4.67元，較港收市跌0.37%。騰訊（0700）折合報383.47元，較港收市跌0.14%。