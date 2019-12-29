新證券法明年3月實施 鋪路全面註冊制

是次修訂是在總結上交所科創板試行註冊制的基礎上，按照全面推行註冊制的方針去完備規定。

新法明確，要按照全面推進註冊制的基本定位去規定證券發行制度，取消發行審核委員會制度，不再採用批准制。此外亦大幅精簡IPO條件，包括將擬上市公司「具有持續盈利能力」的要求，改為「具有持續經營能力」。至於註冊制最終將怎樣全面落實，其具體範圍、實施步驟，之後將由國務院規定。

創業板明年料採註冊制

目前內地股市只有上交所科創板採用註冊制，不過早前中央已提出將註冊制試點範圍擴展到創業板。據中證監法律部主任程合紅昨日在證券法修訂記者會上表示，中證監正研究推進創業板改革，加快推進創業板試點註冊制的要求，因此相信明年很大機會創業板亦會採用註冊制。程合紅亦補充，因法律授權有實施步驟，很可能在全面實施之前，有一部分板塊或者品種還沒有實行註冊制，對於未落實註冊制的板塊，仍會繼續採用核准制。

從業員不能借名或化名買賣股票

此外，經修訂後，新法規定，交易所、證券行、證券登記結算機構、證券監督管理機構的從業人員，在任期或法定期限內，不得直接或以化名、借他人名義持有、買賣股票，也不得收受他人贈送的股票。

新法也大幅提高了市場違規的處罰程度，例如涉及內幕交易的，除了沒收違法所得，並將罰款上限由之前違法所得最高5倍，提升到最高10倍。

提高市場違規處罰力度

涉及內幕交易者，其直接負責的主管人員和其他責任人的處罰，亦由過去最高30萬元，增加至最高200萬元。針對市場操縱、欺詐發行、發放虛假信息等行為的處罰，也有不同程度的上調。

新法亦加強保護投資者，新增《投資者保護》章節，對股東權利、分紅、證券糾紛調解等作出明確規定，以保障投資者權益。