今後調低MLF利率等同減息

貸款基準利率將成歷史

根據人行於今年8月改革實施的LPR形成機制，報價銀行改為每月按公開市場操作利率，加上息差方式去作為LPR報價，而公開市場操作利率當中，以1年期MLF利率為最主要參考指標，相當於今後LPR將直接與1年期MLF政策利率掛鈎。銀行再從LPR的基礎上，因應貸款企業的信用狀况、盈利水平等去進行加點或減點，亦即風險溢價，從而給予企業實際的貸款利率。

單靠下調MLF利率未必足夠

在這個操作下，假設企業信貸狀况不變，只要人行在進行MLF操作時調整利率，就會引導LPR跟隨調節，銀行亦將相應地調整給予企業的實際貸款利率，從而達到加息或減息的效果。例如11月初人行對1年期MLF進行操作，中標利率下降了0.05厘至3.25厘，到11月下旬全國銀行間同業拆借中心公布的LPR報價，便也相應下調了0.05厘。

然而，單靠下調MLF利率以降低企業融資成本及刺激經濟，去達到減息效果其實並不足夠，因為當經濟下行壓力加大，企業盈利下降，銀行給予企業的風險溢價自然會提高，抵消了LPR的下調，結果令實際貸款利率難有明顯降低。