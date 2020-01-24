內地貸款全改掛鈎LPR 分析：助降成本 人行放棄貸款基準利率 明年8月前完成轉換

明報記者 李哲毅

人民銀行指出，目前接近90%的新發放貸款已經參考LPR定價，但存量浮動利率貸款仍基於貸款基準利率定價，不能及時反映市場利率變化。據人民銀行數據，截至11月末，全國本外幣貸款餘額157.56萬億元（人民幣，下同），雖然官方沒有披露需要轉換定價基準的存量浮動利率貸款餘額，但規模肯定不小。且以1年期LPR現報4.15厘，低於貸款基準利率4.35厘計，今次轉換有望為企業節省相當一部分融資成本。

全國貸款餘額157萬億 大部分料轉LPR

轉換程序分三個階段，明年1月1日（下星期三）起，銀行不得簽訂參考貸款基準利率的浮動利率貸款合約，明年3月起要與客戶商議，將原定貸款的利率定價基準轉換成LPR，明年8月底前要完成所有轉換。

人民銀行表示，包括企業貸款、個人消費貸款等的存量浮動利率貸款，可由借貸雙方協商具體轉換條款，包括參考LPR的期限、重定價周期、重定價日等，再加點或減點形成新的實際貸款利率，或直接轉為固定利率。定價基準只能轉換一次，已在最後一個重定價周期的貸款可選擇不轉換。不過，人民銀行表明，為貫徹地產調控要求，個人住房的存量貸款，在轉換後的實際利率水平應保持不變。

交行：提升LPR的利率傳導效果

交行金研中心高級研究員陳冀提到，可以選擇加點或減點，很大程度確保客戶至少能享受到跟之前一樣，甚至更加優惠的利率，優質客戶對銀行貸款的議價能力也將更強。他又認為，轉換貸款定價基準的主要目的，是提升LPR的利率傳導效果，雖然LPR新機制已經推出，但由於現有存量貸款的合約所限，數月以來LPR回落而引導金融機構貸款利率下行的成效並不顯著，今次加快存量貸款定價機制置換就更加迫切。

分析：利率轉換擠壓銀行利差

中國銀行國際金融研究所（北京）分析師范若瀅表示，這種過渡符合進一步降低實體經濟融資成本的內在需要，而降低實體經濟融資成本仍然任重道遠。

她又稱，利率轉換將給銀行帶來更多挑戰，因為利差將受到擠壓，且銀行需要提高其定價能力。