珀居擁小欖山海景色 戶戶設泳池

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

由14幢洋房組成的珀居，現時已屆現樓，洋房分兩排而建，每幢均設私人泳池，較接近屯門公路的前排洋房，為實用面積介乎2761至2810方呎的7至16號屋，後排屋則為面積較大的1至6號屋，實用面積3677至4132方呎。

前排洋房面積全小於3000呎

屋苑位處小欖冠發街，四周由山巒所包圍，環境綠化，私隱度高；由於珀居屬坐北向南佈局，各幢洋房均可瀏覽小欖對開的海景，以及遠眺對岸大嶼山一帶的景色，視野開揚。不過，由於屋苑位置自成一國，區內欠缺購物設施，住戶要補給家中各項日用品和購買餸菜，就需前往附近的黃金海岸商場。

購物最近可到黃金海岸商場

發展商早前開放連裝修家俬的16號屋現樓洋房，實用面積2766方呎、另連2560方呎花園和923方呎天台，屬3房3套間隔，洋房設計採簡約歐陸風格，配以幾何圖案構建的天花線，營造高雅氣派。另設計師以淺木色大型書架將客廳、飯廳分隔，飯廳區放置8人餐桌和以灰石打造的長形吧枱。

值得一提的是，廚房配備中西式爐具，令戶主更能享受煮食樂趣。至於上層則是3間套房，其中主人套房連浴室面積約400方呎，浴室內兼具企缸和浴缸，以及特大面盆，感覺豪華，最大設計特色是設有電動天幕，可讓戶主觀看藍白天雲或晚上的點點星光。

同時，此層亦設有家庭廳，可讓戶主一家大小聚會。

而珀居去年至今已經累售11幢洋房，吸金近11億元，其中6號屋，實用3677方呎連4811方呎花園，去年9月以1.481億元售出、實呎40277元，創屯門區屋苑式洋房新高呎價紀錄，成交價則為珀居本身最高紀錄。

個別呎價逾4萬 屯門「屋仔」最高

珀居目前尚餘待售的3幢洋房，包括7、8、12號屋，實用面積介乎2761至2784方呎、另連1463至4393方呎花園，均屬屋苑的前排洋房，發展商繼續以招標形式發售。

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