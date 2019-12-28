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2019年12月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
恒指重上28000關 5個月新高 騰訊追落後內房「落鑊」 分析：後市難再升
港元創兩年半高 分析：短期因素
內地11月工業企業利潤止跌回升
國儲能源：無為上海國儲銀團擔保
下周一兩新股掛牌 寶龍商業暗盤升4%
港交所今年「DQ」19公司 十年最多 新昌中國糖果31日除牌 業界：未來續居高不下
新昌創展遭台銀行入稟追討3462萬
希瑪2.33億深圳買地建眼科醫院
申解除出境禁令遭台駁回 向心夫婦求助港府
優品360深圳設公司 拓內地零售網
亞馬遜報喜 聖誕銷售破紀錄 納指首破9000點 美股三大指數齊新高
Tiffany內地增長勁 抵消港日倒退
Tesla滬廠下周開始交付新車
獨力還20億 王思聰「限消令」撤銷
全球十大課金遊戲 4款關騰訊事
海璇特色戶呎價破7.3萬 東區新高 同系Wetland首天收逾700票 超額4倍
港客1.15億購山水盈洋房需付辣稅
CCL跌至逾9個月新低
樂融軒三房1370萬沽 呎價2萬雙破頂
長沙灣工廠獲批強拍 料可建6.6萬呎
陸振球：中國城市化2.0 利大灣區樓市
周末睇樓好去處
珀居擁小欖山海景色 戶戶設泳池
大欖涌水塘擁「香港千島湖」美譽
保利青山灣洋房明年推出
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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