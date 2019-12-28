長沙灣工廠獲批強拍 料可建6.6萬呎

業界估計可重建成商廈

資料顯示，永昌工業大廈現時為一幢樓高10層工廈，樓齡約49年，佔地約5483方呎，估計可重建成商廈，以地積比率12倍計算，涉及樓面面積約6.58萬方呎，即每方呎樓面地價約6003元。

另一方面，土地註冊處資料顯示，灣仔秀華坊31至33號地下3個商舖，於11月下旬同以2100萬元易手，商舖面積461至474方呎，呎價約4.43萬至4.56萬元，3個商舖的買家同為堅雄有限公司，其註冊董事為岑婉詩及EPIC BLOSSOM GLOBAL LIMITED，而該公司於今年9月已就秀華坊31至36號向土地審裁處申請強拍。

灣仔商舖呎價逾4萬易手

據強拍文件顯示，秀華坊31至36號地盤面積約7922方呎，現為1幢8層高商住物業，樓齡約55年，當時大業主堅雄有限公司持有81.25%業權，上述3個商舖的估值介乎1412萬至1518萬元，即成交價較估值高出38%至49%不等。

另上述項目位於住宅（丙類）地帶，可發展地積比率為5倍，預計可建樓面面積近4萬方呎。