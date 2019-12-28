樂融軒三房1370萬沽 呎價2萬雙破頂

資料顯示，原業主於2014年7月以975萬元購入，持貨5年，帳面獲利395萬元，物業升值四成。

海怡本月10成交 比上月跌五成

節日氣氛濃厚下，二手市場交投疏落，其中鴨脷洲海怡半島12月至今暫錄約10宗成交，較上月全月21宗跌52%，交投量顯著下滑。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島最新一宗成交為22座高層A室，實用面積584方呎，屬2房連儲物房間隔，新近以939萬元成交，實呎16079元。

上述原業主2011年7月以553萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利386萬元，物業升值近七成。

太古城三房1500萬沽

16年升四倍

與此同時，港島指標屋苑太古城本月暫累錄約15宗成交，平均實呎1.98萬元。中原高級資深區域營業經理張光耀表示，太古城有3房戶業主持貨16年，現轉手帳面賺逾千萬離場，上述啟天閣中層實用759方呎A室，屬3房間隔，原業主新近減價80萬元或5%後，以1500萬元易手，實呎19763元。原業主2003年以290萬元購入單位，帳面勁賺1210萬元，單位16年升值逾四倍。

此外，粉嶺花都廣場則錄得一宗額印鬆綁成交。區內代理表示，上述花都廣場7座高層F室，實用面積413方呎，屬2房間隔，新近以538萬元售出，實呎13027元；原業主2016年8月以398萬元買入單位，持貨滿3年後開始放售，帳面獲利140萬元，物業升值35%。連同上述成交，屋苑本月暫錄僅2宗成交。