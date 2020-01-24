CCL跌至逾9個月新低

豪宅指數率先全年見紅

至於CCL其他各項指數，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.47點，為40周、即約10個月新低，並按周下跌0.83%，跌幅是14周、即約3個半月最大；而CCL（中小型單位）則報178.15點，同為39周新低，而按周跌0.84%，跌幅為14周、即逾3個月最大。

值得留意的是，反映豪宅樓價走勢的CCL（大型單位）最新報175.44點，同為40周、即約10個月新低，按周跌0.72%，並連跌5周共3.36%；而上述指數今年迄今暫跌0.25%，屬今年迄今八大樓價指數中首個暫錄跌幅的指數。

四大分區指數方面，港島CCL Mass報187.81點，為7周、即近兩個月新低，按周跌1.99%，跌幅屬14周最大；另九龍CCL Mass報174.17點，為40周、即約10個月新低，按周跌0.54%，連跌4周共3.08%。

獨新界東樓價錄按周升幅

至於新界兩區指數則個別發展，其中新界東CCL Mass報188.53點，按周升0.38%，並連升2周共1.18%，屬四大分區中唯一錄得升幅的地區；惟新界西CCL Mass報161.00點，屬41周、即逾10個月新低，按周跌0.73%。

以最近8周即約兩個月計，新界東CCL Mass累跌1.55%，新界西CCL Mass累跌0.20%，九龍CCL Mass累跌0.84%。惟港島CCL Mass同期卻累升1.78%。

學者：料來年樓價下調5%至10%

中大商學院客席教授冼日明表示，本港受中美貿易戰，加上反修例社會運動等外憂內患因素，導致經濟環境轉差，社會局勢不穩，影響買家對樓市前景信心，遂減慢入市步伐，預料今年全年整體樓價將會輕微下跌，明年有機會下挫5%至10%。