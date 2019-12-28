港客1.15億購山水盈洋房需付辣稅

付雙倍印花稅涉1733萬

上述洋房買家為梁沛輝（LEUNG PUI FAI），為本港買家，他同時需支付1733.19萬元印花稅，為樓價15%，意味梁氏要繳付雙倍印花稅（DSD）。此外，梁氏同時購入3個相連號碼車位，每個車位180萬元，合共540萬元，連同印花稅，合共涉資逾1.3億元。

值得一提的是，山水盈被西鐵行車天橋分隔，而上述1號屋，正正是位於被西鐵天橋分隔的一部分、位置上較自成一國。

甜品店太子爺購兩伙特色戶

另外，亦有一組買家購入山水盈兩伙連花園特色戶，涉資共約2653萬元，其買家身分亦曝光。土地註冊處資料顯示，2座地下實用積972方呎單位連584呎花園，成交價1360.8萬元，實呎1.4萬元，該單位買家為招永鏡；而另一伙2座地下實用面積923方呎單位連576呎花園，成交價1292.2萬元，實呎1.4萬元，買家為招永鴻，上述兩名買家為米芝蓮甜品店「佳佳甜品」創辦人招偉業兒子。

據悉，他們二人均以首置名義入市，並同時享有1個車位認購權。

據山水盈成交紀錄冊顯示，山水盈累計售出43伙，佔全盤331伙的13%，估計發展商套現近5.9億元。