海璇特色戶呎價破7.3萬 東區新高 同系Wetland首天收逾700票 超額4倍

明報記者 張允亭

現時已屆現樓的海璇，以招標形式售出第1座17樓A室，屬連平台特色戶，全層僅一伙，採四房雙套間隔，實用面積2083方呎連456方呎平台，並設按摩池，成交價高逾1.53億元、折合實呎73,469元，創項目成交價及呎價新高，其中呎價更屬港島東新高紀錄。

四房間隔 連平台和按摩池

不過，上述成交價仍未包括現金回贈；據成交紀錄冊資料，買家採360日付款計劃，如在180日內完成交易，可獲樓價2%回贈優惠，即相當於約306萬元，另有3.8萬元新地會會員現金回贈、首3年保修優惠以及家具優惠，買家可獲贈組合櫃、長凳及窗簾。

買家180日成交 可獲2%回贈涉306萬

海璇成交價頻頻打破紀錄。屋苑對上最高呎價舊紀錄為去年3月錄得，2座15樓A室4房戶，實用面積1599方呎，以約1.05 億元售出，實呎65,846元，意味新成交呎價將屋苑最高呎價再推高約12%。

呎價比舊紀錄再推高12%

值得一提的是，目前港島東分層物業最高成交價紀錄，是由新世界（0017）天后柏傲山複式戶所締造，該單位為項目1座頂層32、33樓複式A室，實用面積3751方呎，去年透過招標以2.21億元成交、實呎約5.9萬元。

與此同時，新地同系樓花期長約15個月的天水圍Wetland Seasons Park，以折實平均實呎1.13萬首推142伙、並以兩房折實入場費480.42萬元作招徠後，市場消息指，昨天首日共接獲約700張入票，按首推142伙計，超額認購4倍，預計發展商日內上載銷售安排，最快下周開展首輪銷售。

澐灃加推4伙明年元旦起招標

臨近年底，各大發展商積極作新一年銷售部署，其中永泰（0369）沙田九肚澐灃，昨日上載新銷售安排，推出H3號屋、H22號屋、第2座2樓A室、3座5、6樓B室，於明年1月1日至31日期間招標；上述洋房實用面積2052至2083方呎，兩個分層物業實用面積1668及2172方呎，屬連平台、或複式連天台特色戶。