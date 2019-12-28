Tesla滬廠下周開始交付新車

列入免購置稅新能源車清單

工業和信息化部表示，中國製的Model 3已列入免徵購置稅的新能源汽車清單。內地生產的Model 3價格，未計補貼前每輛355,800元人民幣（39.6萬港元）。

特斯拉表示，希望在1月25日農曆新年開始前交付。路透社上月報道，特斯拉在內地多處建立服務中心和充電站，以確保客戶獲得標準化的售後服務。

投行Wedbush分析師Dan Ives預期，中國和歐洲的需求前景將推動特斯拉股價，將其目標價由270美元上調至370美元，維持其「持有」的評級。目前特斯拉車載顯示屏不僅能提供信息，還能提供娛樂，包括串流媒體Netflix、Hulu、Twitch、YouTube及特斯拉的教程（Tutorials）頻道。特斯拉行政總裁馬斯克透露，迪士尼的串流影片服務Disney+，亦快將（coming soon）加入這個「特斯拉影院」。

（綜合報道）

[國際金融]