Tesla滬廠下周開始交付新車

【明報專訊】路透社引述電動車大廠特斯拉（Tesla）的公司代表稱，上海工廠生產的Model 3新車將於下周一（30日）起交付，首15名率先獲得新車的客戶是特斯拉員工。特斯拉今年1月起在美國境外首次建造工廠，廠房於10月投產。這意味該上海廠房在動工興建後僅357日，已開始向客戶交付汽車，這將成為中國汽車製造商的紀錄。特斯拉的上海廠房是內地首家外資獨資的汽車製造廠，其目標是在Model Y投產後，每年生產25萬輛汽車。特斯拉股價早段微跌。
列入免購置稅新能源車清單
工業和信息化部表示，中國製的Model 3已列入免徵購置稅的新能源汽車清單。內地生產的Model 3價格，未計補貼前每輛355,800元人民幣（39.6萬港元）。
特斯拉表示，希望在1月25日農曆新年開始前交付。路透社上月報道，特斯拉在內地多處建立服務中心和充電站，以確保客戶獲得標準化的售後服務。
投行Wedbush分析師Dan Ives預期，中國和歐洲的需求前景將推動特斯拉股價，將其目標價由270美元上調至370美元，維持其「持有」的評級。目前特斯拉車載顯示屏不僅能提供信息，還能提供娛樂，包括串流媒體Netflix、Hulu、Twitch、YouTube及特斯拉的教程（Tutorials）頻道。特斯拉行政總裁馬斯克透露，迪士尼的串流影片服務Disney+，亦快將（coming soon）加入這個「特斯拉影院」。