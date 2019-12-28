Tiffany內地增長勁 抵消港日倒退

日本10月上調消費稅，損害了Tiffany在當地的銷售。剔除匯率變動因素後，Tiffany在日本的銷售額按年跌12%至14%。此外，香港在聖誕期間社會衝突持續，令Tiffany銷售下滑。Tiffany行政總裁Alessandro Bogliolo稱，去年聖誕期間亞太及美洲市場收入倒退1%至3%，主要由於旅客數目減少及美國消費減弱。今年情况好轉，中國內地市場銷售額實現雙位數增長，抵消了日本和香港的疲軟表現。計入匯率變動因素後，包括大中華區在內的亞太區銷售額增長7%至9%。Tiffany一直擴張內地市場業務，上海旗艦店是Tiffany在亞洲的最大門店。

亞太區銷售增長7%至9%

聖誕旺季期間，歐洲市場銷售額按年增長3%至5%。美洲銷售也有所轉強，銷售額按年增長2%至4%。美國近期的零售銷售數據接連報捷，很大程度由於就業市場強勁。亞特蘭大聯儲銀行的數據顯示，普通工人（佔勞動力82％的非主管級僱員）工資正以逾10年來最快的速度增長，反映勞動力市場收緊，令基層員工也有議價能力爭取更高的薪酬。上月美國收入最低的25％工薪階層的工資按年增長4.5％。

（綜合報道）

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