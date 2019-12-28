亞馬遜報喜 聖誕銷售破紀錄 納指首破9000點 美股三大指數齊新高

亞馬遜表示，今個假期旺季Prime會員的免費即日或1日內到貨服務的交付量，較去年的旺季增長近3倍。在美國，亞馬遜網上平台最受歡迎的產品種類分別是：玩具、時裝、家居用品及美妝產品，合共賣出超過5億件。

全球賣出數十億件貨品

至於最暢銷的亞馬遜自家貨品則包括：智能音箱Echo Dot、內建Alexa聲控功能的電視棒（Fire TV Stick）和智能屏幕Echo Show5。與去年相比，到亞馬遜取貨點自取貨物的顧客，按年增長60％。亞馬遜平台的第三方賣家貨品銷售量按年也有雙位數增長，賣出逾10億件貨品創新高。

更多客戶使用Prime會員服務

亞馬遜稱，與以往相比，更多人嘗試註冊使用Prime會員服務。單在一周內，全球就有超過500萬名新顧客開始免費試用，或付費使用Prime服務。今年節日旺季Prime會員下單購買的食品雜貨商品，按年增長逾一倍。為提升節日旺季的交付量，亞馬遜的物流後勤有顯著的改善。該公司今年斥資至少8億美元擴大物流網絡，以履行對Prime會員的即日及一日內到貨承諾。

本月初因風暴及假日發貨需求增加，削弱了亞馬遜按時交付包裹的能力，令亞馬遜股價受挫。亞馬遜把問題歸咎於FedEx效率低，要求第三方賣家在假日期間停用FedEx地面送貨服務，並必須使用亞馬遜自家的貨運服務，或亞馬遜其他貨運合作伙伴。

受亞馬遜股價上漲推動，加上年底的「聖誕老人升浪」發力，納指周四升穿9000點大關。這是納指繼去年8月首次升穿8000點後，時隔335個交易日再漲1000點。相比下，今次衝破千點關口所花的時間較長。納指由去年1月的7000點升至同年8月底的8000點，只花了164個交易日。從2017年4月的6000點升至去年1月的7000點，則花了174個交易日。

納指五大權重股 蘋果今年升最多

今次所花的時間較多，主因為去年市場一度大跌。納指去年觸及8000點後，隨即與其他美國主要指數一同下跌。納指去年底更觸及6193點的低位。推動今次納指升浪的依然是科技股。科技股是納指最大的權重股，目前佔比約48%。

納指近三分之一的權重集中在五大科技巨頭，分別是微軟（8.8%）、蘋果（8.4%）、亞馬遜（7.1%）、facebook（3.55%）、Alphabet C類股票（3.5%）及A類股票（3%）。這五大企業今年股價大幅上漲。微軟迄今升56%、蘋果升83%、亞馬遜23%、fb升58%及Alphabet C類股票升31%。

（綜合報道）

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