新昌創展遭台銀行入稟追討3462萬

新昌創展本月初人事大變動

根據法庭文件顯示，王道銀行控告新昌創展、前主席湯應潮與妻子吳笑娟、兒子湯栢楠、現任主席陳錦漢等6名被告。文件指出，王道銀行分別於2018年1月及2019年7月向新昌創展旗下子公司潮安發展提供兩筆貸款，但至今年11月，兩筆貸款均未能如期償還本息，其後銀行多次催促還款不果，因此訴諸法律行動，索賠貸款本金分別為615萬元及362.76萬美元（約2829.5萬港元），則為3444.5萬元；連同利息及逾期罰息等等，合共618.2萬元和364.67萬美元（約2844.43萬港元），總數約3462.62萬元。

新昌創展於本月初人事大變動，湯應潮以年屆68歲退休年齡及個人健康原因辭任，其妻吳笑娟亦辭任執董；獨立非執董梁祐澤及葉瀚華亦由於其他工作事務辭任；同時委任京華山一前高級副總裁阮嘉瑋、 啟德名車薈行政總裁陳芊妤為執董。此外，公司還委任年僅25歲，曾是民政事務總署臨時社區組織者許智欣為獨立非執董，通告指出，許智欣現於一家名叫嘉兆的秘書公司，任公司秘書。

在入稟狀前一天，即12月23日，新昌創展宣布向獨立第三方劉權清配售1.08億股新股，每股作價0.2091元，較上一交易日折讓15%，套現2200萬元。公司指配股所得擬用於償付部分即期借款。