港交所今年「DQ」19公司 十年最多 新昌中國糖果31日除牌 業界：未來續居高不下

明報記者 馬迪帆

無論風光一時的主板公司如建築商新昌、鞋王富貴鳥，或本身業務不足的「殼股」，近兩年紛紛不敵交易所快速除牌制度。交易所去年修例，可於主板公司持續停牌18個月後、GEM板公司持續停牌12個月後將其除牌，意味部分被認定「DQ」的公司毋須再經過三階段除牌程序。據本報統計，今年主板連同GEM板中，按《上市規則》程序而遭除牌公司總計高達19家，為過去10年新高（見圖），其中經由新制除牌的公司有12家，佔據逾半。

逾半屬引快速除牌機制退市

據港交所統計，「排隊」等待除牌裁決的公司數量驚人，由今年初至11月底，停牌已達「死線」的公司兩板總計有42家，意味交易所可根據其情况隨時刊發除牌通知；相比之下，經由傳統三階段程序而正進行除牌的公司則僅有11家。實際上，即使公司收到交易所函件，一般仍會再給出復牌期限，亦不代表「死亡判決」，不過有分析認為，新修訂之下，無論從「白武士」或公司角度，真正可以復牌的機會恐怕甚微。以新昌為例，公司屬老牌本地建築商，有足夠條件吸引「白武士」，停牌期間一直有與不同買家接洽。股東亦不乏名門，據2017年報，新昌股東中鄭裕彤家族持股7%，據傳與鄭氏家族關係密切的鼎珮證券（VMS）亦持近8%。

新機制下 復牌難度大增

宏高證券投資經理梁杰文表示，新昌遭除牌符合預期，他表示，去年漢能薄膜市值過百億元，仍對挽救上市地位無計可施，最終選擇私有化離場，反映現時陷入長期停牌的上市公司，要復牌確實有一定難度。梁杰文指出，快速除牌機制下，停牌公司時間更為緊迫，因此復牌難度大大提升，要與債權人進行商榷、實施債務重組，未必可在短時間內完成。另一方面，港交所去年修例打擊「殼股」，他表示，修例後「白武士」注資更受限制，也更易被交易所視作「反收購活動」，而且殼價大跌，亦令投資者拯救停牌公司缺乏誘因。他估計，未來數年除牌公司數量仍將會維持高位。