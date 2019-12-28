下周一兩新股掛牌 寶龍商業暗盤升4%

【明報專訊】由寶龍地產（1238）分拆的寶龍商業管理（9909）昨日公布招股結果，合共接獲逾4萬份申請，公開發售部分超額認購52.2倍，並以每股9.5元定價，接近招股價上限，集資淨額達13.4億元，一手中籤率達90%。公司指出，由於股權集中在為數不多的股東手中，即使小量股份買賣，股價亦可大幅變動，提醒投資者應小心審慎行事。據富途暗盤交易平台顯示，寶龍商業升4.32%，收盤報9.91元，若以一手500股計，每手賺約205元。
16名「頂頭槌飛」各獲45.45萬股
寶龍商業今次招股，獲16名散戶大手認購「頂頭槌飛」，即750萬股，每人各獲分配45.45萬股。恒安國際（1044）副主席兼行政總裁許連捷，亦以個人名義認購近820萬股，涉及1000萬美元（約7787萬港元）。綜觀今年上市的物管股當中，以銀城生活服務（1922）認購反應最為熱烈，公開發售部分超額認購382倍，不過股價表現卻未如理想，累計跌幅28.4%；而股價表現最佳為奧園健康（3662），累計升幅達55.2%（見表）。
同樣於下周一（30日）掛牌的貴州銀行（6199），昨亦公布招股結果。以每股2.48元定價，接近招股價下限，集資額達54.56億元。
貴州銀行下限定價 暗盤微跌
公開發售認購未足額，合共認購股份僅佔原定公開發售股份約四分之一，僅接獲約5400人入飛；不過，國際配售方面則錄得輕度超額認購。據富途暗盤交易平台顯示，收盤報2.46元，微跌0.81%，若以一手1000股計，每手蝕約20元。