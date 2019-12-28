下周一兩新股掛牌 寶龍商業暗盤升4%

16名「頂頭槌飛」各獲45.45萬股

寶龍商業今次招股，獲16名散戶大手認購「頂頭槌飛」，即750萬股，每人各獲分配45.45萬股。恒安國際（1044）副主席兼行政總裁許連捷，亦以個人名義認購近820萬股，涉及1000萬美元（約7787萬港元）。綜觀今年上市的物管股當中，以銀城生活服務（1922）認購反應最為熱烈，公開發售部分超額認購382倍，不過股價表現卻未如理想，累計跌幅28.4%；而股價表現最佳為奧園健康（3662），累計升幅達55.2%（見表）。

同樣於下周一（30日）掛牌的貴州銀行（6199），昨亦公布招股結果。以每股2.48元定價，接近招股價下限，集資額達54.56億元。

貴州銀行下限定價 暗盤微跌

公開發售認購未足額，合共認購股份僅佔原定公開發售股份約四分之一，僅接獲約5400人入飛；不過，國際配售方面則錄得輕度超額認購。據富途暗盤交易平台顯示，收盤報2.46元，微跌0.81%，若以一手1000股計，每手蝕約20元。