國儲能源：無為上海國儲銀團擔保

涉及4億美元逾期銀團貸款

中國國儲能源亦澄清，公司未有為上海國儲能源這筆逾期貸款作擔保。本月初，台灣曝光上海國儲能源銀團貸款逾期兩個月未還本息，23家中港台及外資銀行被捲入其中，台灣金管會銀行局副局長莊琇媛當時曾表示，中國國儲能源已為貸款充當擔保人，並與各銀行協商債務。據本報所得部分銀行名單，受牽連本港銀行包括中資背景的集友銀行及工銀亞洲，受影響金額未明。

集友銀行工銀亞洲受牽連

事實上，中國國儲能源本身亦自顧不暇，去年5月，其一筆票息5.25厘的3.5億美元債券因未能如期兌付，引發交叉違約，導致其兩隻債券，分別是2021年到期、票息為5.55厘的美元債券，以及2022年到期、票息為6.3厘的20億港元債券停牌。

中國國儲能源昨日表示，交行（3328）4億美元債券持有者的受託人，早前向北京市法院提出訴訟，要求即時兌付拖欠的本息，但本月20日北京法院已駁回交行要求。

中國國儲能源之所以受關注，緣於其在2017年底曾牽頭中港財團，欲以創全港紀錄402億元的價格，收購長實（1113）持有的中環中心75%業權而成為市場焦點。

不過，中國國儲能源最終不單未能成功買下中環中心，更傳出因為融資及匯款遇阻，令其需要退出交易，其原本承擔的部分，要由財團其他成員，以及引入世茂（0813）主席許榮茂和金利豐（1031）行政總裁李月華去接手。